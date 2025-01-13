新华社北京1月13日电（记者冯歆然）外交部发言人郭嘉昆13日在例行记者会上介绍了11日在北京举行的第十一次中英经济财金对话有关情况。他表示，中英双方达成69项互利共赢成果。

郭嘉昆表示，第十一次中英经济财金对话中，双方表达了坚持多边主义和经济全球化的共同意愿，致力于维护以世贸组织为核心、以规则为基础的多边贸易体系，构建开放型世界经济；双方认为中英合作有利于两国发展，将共同维护全球产供链安全稳定畅通，反对“脱钩断链”，同意减少双向投资障碍，促进非歧视、开放的营商环境；双方围绕产业、农业和能源合作等达成诸多共识，同意尽快召开新一届中英经贸联委会、科技联委会、产业合作对话，深化中英现代产业合作伙伴关系，并加强应对气候变化合作；双方强调金融作为中英合作的亮点，愿加强财金政策和金融监管合作，并就金融市场双向开放和互联互通达成诸多务实成果。

“此次对话成果既反映了中英经济财金合作的广度和深度，也顺应了经济全球化和多边主义发展的大势，有利于两国和世界。”郭嘉昆说，中方愿同英方以两国领导人达成的重要共识为指引，落实好此次对话成果，推动双方务实合作取得更多进展，为中英关系注入新动力，为世界经济增长增添新亮点。

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