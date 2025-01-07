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外交部：愿与金砖各国一道促进“大金砖合作”高质量发展

2025年01月07日17:36 | 来源：新华网
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新华社北京1月7日电（记者董雪、马卓言）外交部发言人郭嘉昆7日表示，中方愿与金砖各国一道，秉持开放包容、合作共赢的精神，促进“大金砖合作”高质量发展，共同倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体。

当日例行记者会上，有记者问：6日晚，2025年金砖主席国巴西表示，印度尼西亚已成为金砖正式成员。本月1日，哈萨克斯坦、马来西亚、古巴、玻利维亚等多国成为金砖伙伴国。不少媒体认为金砖国家迈入“大金砖合作”的新时代，对下步全球南方团结合作、完善全球治理发挥重要影响。发言人对此有何评论？

“中方热烈欢迎新成员加入金砖大家庭。”郭嘉昆说。

郭嘉昆说，金砖合作机制诞生于新兴市场国家和发展中国家群体性崛起的历史大潮中，符合国际社会对维护世界和平、促进共同发展、完善全球治理的期待。成立近20年来，金砖国家人口已占全球近一半，经济总量占比超三成，对世界经济增长贡献率超过50%。金砖合作机制代表性、感召力、影响力不断提升，已经成为促进全球南方团结合作的重要平台、推动全球治理体系变革的重要力量。

“中方愿与金砖各国一道，秉持开放包容、合作共赢的精神，促进‘大金砖合作’高质量发展，共同倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体。”郭嘉昆说，“‘大金砖合作’大有可为、未来可期！”

(责编：杨光宇、胡永秋)

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