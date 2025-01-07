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外交部：愿同哈萨克斯坦共同办好今年大事要事

2025年01月07日17:20 | 来源：新华网
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新华社北京1月7日电（记者董雪、曹嘉玥）外交部发言人郭嘉昆7日表示，中方愿继续同哈萨克斯坦加强发展战略对接，深化互利共赢合作，共同办好今年的大事要事，将两国元首共识转化为更多实实在在的成果，推动中哈关系不断迈上新台阶。

当日例行记者会上，有记者问：日前，哈萨克斯坦总统托卡耶夫接受专访，称哈萨克斯坦是中国非常重要的战略伙伴，哈中合作全方位快速发展，已达到永久全面战略伙伴关系的高水平；发展对华全方位合作是哈优先外交方向，哈中商贸往来密切、发展前景光明；2023年哈中互免签证协定签署，对双方往来产生积极影响，哈民众得以从全新视角看待中国，见证中国发展，并感受到中国人民的友好情谊。发言人对此有何评论？

“中国和哈萨克斯坦是山水相连的好邻居、高度互信的好朋友和彼此成就的好伙伴。正如托卡耶夫总统在采访中所说‘哈中合作全方位快速发展’。近年来，在习近平主席和托卡耶夫总统战略引领和亲自擘画下，中哈各领域合作驶入‘快车道’。”郭嘉昆说。

郭嘉昆说，刚刚过去的2024年是中哈关系又一个“丰收年”，习近平主席成功对哈萨克斯坦进行国事访问，同托卡耶夫总统就两国关系达成新的重要共识，为两国合作注入强劲动力。两国各层级团组互访频繁，经贸合作增势喜人，产能、互联互通、农业、新能源等领域合作有序推进，人文合作取得新突破，人员往来再创新高。

“新的一年，中方愿继续同哈方加强发展战略对接，深化互利共赢合作，共同办好今年的大事要事，将两国元首共识转化为更多实实在在的成果，推动中哈关系不断迈上新台阶。”郭嘉昆说。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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