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涉嫌非法接受竞选资助 法国前总统萨科齐出庭受审

2025年01月07日16:32 | 来源：新华网
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新华社北京1月7日电 法国前总统尼古拉·萨科齐因涉嫌非法接受利比亚前领导人穆阿迈尔·卡扎菲提供的竞选资助，于本月6日出席庭审。

综合多家外媒报道，法国检察机关在听取多名利比亚前政府高官证词、获取相关证据后，于2018年对萨科齐提起诉讼。根据检方指控，萨科齐承诺帮助卡扎菲政权重塑国际形象、摆脱西方制裁，以换取对方在2007年法国总统选举期间提供竞选资助。

2022年5月7日，在法国巴黎爱丽舍宫，前总统萨科齐出席总统就职典礼。新华社记者高静摄

主诉本案的法国国家金融检察院6日表示，萨科齐受到非法竞选融资、被动腐败、隐匿挪用公共资金等罪名指控。如果隐匿挪用公共资金和非法竞选融资两项罪名成立，萨科齐或面临合计最高10年监禁。

在6日的庭审中，萨科齐显得有些紧张，坐在被告席上不时摆弄手指。当法官问及其目前职业时，他答道：“律师。”

一同出席庭审的还有法国前内政部长克洛德·盖昂、时任萨科齐竞选团队财务主管埃里克·韦尔特等人。案件审理可能持续至4月10日。

萨科齐的律师6日发表声明说，萨科齐非法接受卡扎菲政权竞选资助的说法系子虚乌有，萨科齐将与检方“人为捏造的罪名”作斗争。不过，国家金融检察院金融检察官让-弗朗索瓦·博纳特表示，检方不参与政治事务，仅将“法律”作为唯一评判准绳。

2016年11月20日，法国前总统萨科齐来到巴黎一家投票站参加投票。新华社发（于贝尔·勒沙摄）

萨科齐现年69岁，2007年至2012年出任法国总统，2012年竞选连任失败后仍活跃于法国政坛，上月现身于巴黎圣母院重新开放仪式。不过，他近年来官司缠身，身陷多桩丑闻。

2024年2月，巴黎上诉法院判决他在2012年法国总统选举期间非法使用竞选资金的罪名成立，判处1年有期徒刑。其中，6个月为缓刑，其余6个月在监狱外执行。同年12月18日，法国最高法院裁定，萨科齐腐败案和以权谋私案上诉失败，维持对他3年有期徒刑、其中2年缓刑的判决。

参与本案司法流程的多家反腐败组织联合发表声明，指出本案牵涉的非法融资指控显示出“跨境腐败机制”滋生，普通民众利用重要公共资源的权利被剥夺，相关资金转而被用于满足个人或政治利益。（王逸君）

(责编：苏缨翔、张悦)

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