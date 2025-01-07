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美国多州遭遇冬季风暴冲击

2025年01月07日16:30 | 来源：新华网
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新华社纽约1月7日电（记者刘亚南）近日，美国中西部及东部中大西洋地区多个州遭冬季风暴侵袭，导致大量飞机航班和列车班次被取消、交通事故频发，目前已有至少6人死于这场冬季风暴引发的事故。

冬季风暴给堪萨斯、密苏里、西弗吉尼亚、伊利诺伊、宾夕法尼亚、印第安纳和肯塔基等州带来降雪。堪萨斯州中部一些地区过去两天降雪量达到45厘米。

美国气象部门公布的数据显示，受“湖泊效应”影响，纽约州中部奥内伊达县部分地区过去四至五天的降雪量达到惊人的190厘米。奥内伊达县5日已进入紧急状态。

“湖泊效应”指的是当冷空气经过相对温暖的湖面时，从中得到水蒸气和热能并形成强对流，导致暴风雪。这种情况在美国五大湖地区秋冬季较为常见。

美国航班追踪网站数据显示，美国6日有超过1900架次航班被取消。弗吉尼亚州阿灵顿的里根国家机场当天晚些时候一度关闭，以清理积雪和进行防冻处理。

美国国家铁路客运公司6日取消超过50个列车班次，涵盖美国东海岸和中大西洋地区等地。

同一天，美国首都华盛顿特区因大雪关闭学校和联邦政府办公楼，并预计持续至7日。

美国供电状况跟踪网站6日上午的数据显示，这场冬季风暴已造成30万用户断电。截至当日晚间记者发稿时，仍有超过19万用户尚未恢复供电。

雨雪天气导致路面结冰，多地交通事故频发。仅密苏里州就有超过1000人被困在路上。截至目前，已有6人在这场冬季风暴引发的交通事故中丧生。

(责编：苏缨翔、张悦)

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