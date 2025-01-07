新华社北京1月7日电 德国《图片报》6日发布新年后德国首份主要民意调查结果，距离联邦议院、即议会下院选举投票日仅剩7周，总理奥拉夫·朔尔茨领导的社会民主党所获支持率进一步下滑，在野的联盟党继续保持领先。

这份民调显示，社民党民意支持率降至15.5%，较去年12月下旬减少1个百分点。中右翼政党基督教民主联盟形势最好，与其在巴伐利亚州执政的姊妹党基督教社会联盟组成的联盟党继续领跑，支持率为31%。

这是2024年12月16日在柏林拍摄的德国国会大厦一角。新华社记者杜哲宇摄

极右翼政党德国选择党排名第二，支持率上升1个百分点，达到21.5%，创下近一年来最高水平。

社民党执政伙伴绿党所获支持率同样有所上升，增加1.5个百分点至13.5%，为2023年年底以来最佳表现。

一些政党仍在争取支持率超过5%，这是进入联邦议院通常所需门槛。自由民主党最新支持率为4%，这一政党去年11月退出联合政府，导致朔尔茨不得不决定提前大选。左翼党民意支持率为3%。

左翼党前成员莎拉·瓦根克内希特领导的同名左翼政党莎拉·瓦根克内希特联盟尽管所获支持率下降0.5个百分点，仍以6.5%的支持率保持在门槛之上。

《图片报》本月3日至6日调查大约2000名选民。一半调查对象说，他们在圣诞新年假期期间与亲朋好友讨论过政治。10%的调查对象表示，他们的投票倾向因此发生变化。（孙悦）

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