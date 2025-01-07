新华社雅加达1月7日电（记者陶方伟 叶平凡）印度尼西亚外交部7日表示，欢迎巴西作为2025年金砖国家轮值主席国宣布印尼成为金砖正式成员。这一成就体现了印尼在全球事务中日益积极的角色，彰显了印尼致力于通过多边合作推动更具包容性和公平性的全球秩序的坚定承诺。

印尼外交部当天发表声明说，印尼认为加入金砖合作机制，是在平等、相互尊重和可持续发展原则下，加强与其他发展中国家合作的战略举措。作为一个经济多元且快速增长的国家，印尼将积极为金砖议程贡献力量，包括加强经济韧性、技术合作、可持续发展以及应对气候变化、粮食安全和公共卫生等全球挑战。

声明表示，金砖是印尼加强南南合作的重要平台，这有助于确保全球南方国家的声音和诉求在全球决策过程中得到倾听和代表。印尼将与所有金砖成员和其他相关方紧密合作，共同创造一个公正、和平、繁荣的世界。印尼还将继续致力于在各类多边论坛上调和各方利益，并建设性地参与金砖各项倡议，造福国际社会。

作为金砖国家轮值主席国，巴西外交部6日宣布印尼成为金砖正式成员，并对印尼正式加入金砖合作机制表示欢迎。

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