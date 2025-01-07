新华社渥太华1月6日电 热点问答｜特鲁多宣布将辞任总理后，加拿大会发生什么

新华社记者林威

加拿大总理贾斯廷·特鲁多6日宣布辞去执政党自由党领袖职务，并表示将在自由党选出新领袖后辞去总理职务，其间仍将继续担任总理。特鲁多同时要求议会休会至3月24日。

特鲁多还能干多久？他的潜在接班人有谁？此时请求议会休会有何作用？“美国因素”对加未来局势有何影响？

特鲁多还能干多久

目前，特鲁多将作为总理继续治理国家，直到选出新的自由党领袖。届时，新领袖将自动取代特鲁多成为总理，直到举行新一届大选。

根据自由党党规，该党领导人宣布辞职后，须在27天内召开自由党全国理事会会议。在与议会党团协商后，全国理事会可任命一名临时领导人暂管党内事务。随后，党内领导层将确定新领袖选举投票日期及相关竞选规则等事宜。

新领袖竞选将在全国范围内展开，这一过程通常持续几个月。但从目前情况看，自由党可能在3月底议会复会前及时选出新领袖。

潜在接班人有谁

据加拿大媒体报道，可能参选自由党新领袖的包括现任财政部长勒布朗，现任外交部长乔利，前副总理兼财政部长克里斯蒂娅·弗里兰，前不列颠哥伦比亚省省长克里斯蒂·克拉克，以及前加拿大银行行长马克·卡尼等。

议会休会有何作用

目前，自由党在加拿大议会中处于少数党地位。议会众议院原定1月27日复会，届时反对党保守党计划提出不信任动议，其他反对党也都附议准备推翻特鲁多领导的少数派政府。特鲁多6日请求总督玛丽·西蒙将议会休会至3月24日，总督随后表示同意。其间，所有立法工作都将停止，包括辩论和投票，这让反对党用不信任投票推翻政府并立刻进行大选的希望暂时落空。

休会为自由党争取了时间，使其能够在面临不信任投票的情况下加快领导层竞选。议会复会后，如果自由党领导的政府无法通过信任投票，最早可能于5月引发新一届联邦选举。

“美国因素”有何影响

特鲁多辞职后，仍将担任一段时间总理，其间加拿大要应对美国新一届政府上台后可能对加拿大进口产品征收关税的问题。

美国候任总统特朗普此前称，将在2025年1月就职后对从加拿大进口到美国的所有产品征收25%的关税。

此外，加拿大舆论认为，特朗普频频宣称要将加拿大变为美国第51个州，并多次将特鲁多称为“加拿大州州长”，而特鲁多方面一直保持沉默，这也使他的威信大减。

特鲁多宣布将辞职后，特朗普在社交媒体上说：“很多加拿大人喜欢成为（美国的）第51个州。美国不能再承受加拿大为维持生存所需的巨额贸易逆差和补贴。特鲁多知道这一点，并辞职了。如果加拿大与美国合并，就不会有关税，税收会大大降低，他们将完全安全。”

分析人士指出，特朗普的极限施压也给了自由党最后一次机会。自由党核心能否在未来与美国的相关谈判过程中证明自己的领导力，关系到该党能否为下一届大选挽回一些民意。

(责编：苏缨翔、张悦)