新华社东京1月7日电 通讯｜免签政策让日本“熊猫迷”开启“说走就走”中国行

新华社记者胡晓格 杨智翔

“前两次去中国都需要申请签证。现在有免签政策，特别开心。”中国大熊猫的铁杆粉丝古屋优子最近刚结束第三次中国之旅，她告诉新华社记者，免签政策为她提供了巨大便利，“今后可以随时飞去中国看大熊猫”。

日本大型旅游公司阪急交通社提供的数据显示，自中国对日本实施免签政策以来，公司收到的日本游客赴华旅游订单大幅增长，2024年11月28日至12月23日，该类订单环比增长427%。

四川省中国国际旅行社日本部负责人王静日前接受新华社记者采访时说，中国对日本实施免签政策后，日本游客的咨询量显著增多。“今年元旦前后，我们接待了一波又一波来自日本的熊猫粉丝，其中不少人来过很多次。免签政策对日本熊猫粉丝可谓重大利好，以后他们可以‘说走就走’，非常方便。”

2024年6月12日，在中国大熊猫保护研究中心雅安碧峰峡基地，大熊猫“香香”在吃竹笋。“香香”2017年6月12日出生于日本上野动物园。新华社记者胥冰洁摄

去年圣诞节期间，古屋专程去四川看望了深受日本民众喜爱的大熊猫“香香”。与她结伴而行的是另一名“熊猫迷”阿部满利子。这是阿部的首次中国之旅，为此她专门穿上自己亲手缝制的红色中式服装。“我既喜欢中国的旗袍，也喜欢川剧变脸。”阿部热爱中国文化，自学了中文，希望收获更充实的文化体验之旅。

日本赴华旅游热持续升温的背后，是中国日益优化的旅游体验。古屋说，去年11月，她独自前往中国大熊猫保护研究中心雅安碧峰峡基地，途中体验了中国高铁、地铁、出租车等多种交通方式，便利程度令她惊叹。阿部还品尝了四川药膳火锅，探访熊猫邮局和熊猫书店，在大型商场购物，成都展现出的经济活力令她印象深刻。

中国驻东京旅游办事处主任欧阳安介绍，目前，包括日本H.I.S.和日本交通公社等在内的大型旅行社都计划开发更多赴华旅游产品。除北京、上海等传统旅游线路以及大熊猫主题旅游外，随着中国多地直飞日本航线复航，再结合免签政策利好，日本旅行社还将目光投向郑州、西安、洛阳等中国内陆城市，计划打造研学游、“丝绸之路行”等更多契合日本游客需求的高品质旅游产品。

欧阳安说，期待更多日本民众前往中国旅行，这将促进两国民心相通，进一步夯实中日民间友好根基。

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