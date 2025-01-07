新华社纽约1月6日电（记者刘亚南）美国纽约州最高法院法官胡安·梅尔尚6日决定，拒绝美国候任总统特朗普方面提出的中止“封口费”案宣判的动议。

特朗普代理律师5日提出动议说，特朗普方面就“封口费”案启动上诉程序将带来刑事审判程序的自动中止。即便没有自动中止，法院也应让包括宣判在内的所有悬而未决的司法程序立即中止。

梅尔尚说，作为“封口费”案原告一方的曼哈顿地区检方6日对“自动中止说”及“立即中止”的动议表示反对。

据美国广播公司报道，特朗普方面6日在纽约一家上诉法庭就曼哈顿地区检方和梅尔尚拒绝特朗普总统豁免权动议提起上诉。

梅尔尚3日决定，将于本月10日就特朗普所涉“封口费”案作出判决，特朗普须亲自出庭或视频出庭以接受判决。

纽约市一个由12人组成的陪审团在2024年5月30日裁定，特朗普为隐瞒2016年美国总统选举期间向一名成人电影女演员支付13万美元“封口费”一事，伪造商业记录，违反纽约州相关法律，所涉及的34项刑事指控成立。该案判决日期最初被定为2024年7月11日，后被推迟到当年11月26日，11月22日又被无限期推迟。梅尔尚在2024年12月16日确定这一有罪裁定依然有效并拒绝撤销该裁定。

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