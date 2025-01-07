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法国确诊首例猴痘病毒分支Ib感染病例

2025年01月07日10:50 | 来源：新华网
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新华社巴黎1月6日电（记者罗毓 唐霁）法国卫生部门6日说，法国确认一例猴痘病毒分支Ib毒株感染病例，这是法国首次在猴痘病毒感染者样本中检出这一毒株。

法国商业调频电视台援引卫生部门消息说，这名感染者来自布列塔尼大区，没有非洲中部旅行史，但曾与两名从非洲中部返回者接触。目前，卫生部门正在调查确认感染源和确定所有密切接触者。

分支Ib毒株是猴痘病毒分支I毒株的变异株，2023年在刚果（金）出现并迅速传播，已蔓延至一些先前从未报告过猴痘病例的国家。现有证据表明，与猴痘病毒分支II毒株相比，感染分支Ib毒株症状更严重，致死率更高。

法国公共卫生署数据显示，法国2024年共报告215例猴痘病例，感染者全部为成年人，其中男性207名。在经过病毒基因测序的病例中，发现感染者感染的均为猴痘病毒分支II毒株。

据世界卫生组织介绍，猴痘是由猴痘病毒引起的传染病，主要通过与猴痘患者密切接触感染，症状包括有疼痛感的皮疹、淋巴结肿大、发热、头痛、肌痛等。

(责编：苏缨翔、张悦)

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