新华社洛杉矶1月6日电（记者黄恒）美国消费者技术协会5日发布报告说，2024年美消费技术行业增长迅猛，但若美国当选总统特朗普实施其提议的高关税政策，美消费者在2025年对该行业产品和服务的购买力将下降900亿至1430亿美元。

报告预测，如果特朗普提议的关税政策得以执行，2025年美国笔记本电脑和平板电脑购买量可能下降高达68%，游戏机购买量可能下降58%，智能手机购买量可能下降37%，将给美国乃至全球科技产业造成严重影响。

美国消费者技术协会首席执行官加里·夏皮罗说，科技行业是美国经济引擎，美国新一届政府可能采取的关税政策将威胁整个产业增长，“关税是对美国企业和消费者征税”，“我们敦促新一届政府和国会优先考虑促进增长的创新议程”。

该协会负责贸易的副总裁埃德·布日特瓦说，美国一旦加征高关税，贸易伙伴的报复措施将增加产品成本，扰乱供应链并损害美国企业竞争力。

美国消费者技术协会是拉斯维加斯消费电子展（CES）的主办方，2025年CES展会将于7日正式开幕。

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