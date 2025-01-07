打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国行业协会：高关税严重挫伤美消费者购买力

2025年01月07日08:41 | 来源：新华网
小字号

新华社洛杉矶1月6日电（记者黄恒）美国消费者技术协会5日发布报告说，2024年美消费技术行业增长迅猛，但若美国当选总统特朗普实施其提议的高关税政策，美消费者在2025年对该行业产品和服务的购买力将下降900亿至1430亿美元。

报告预测，如果特朗普提议的关税政策得以执行，2025年美国笔记本电脑和平板电脑购买量可能下降高达68%，游戏机购买量可能下降58%，智能手机购买量可能下降37%，将给美国乃至全球科技产业造成严重影响。

美国消费者技术协会首席执行官加里·夏皮罗说，科技行业是美国经济引擎，美国新一届政府可能采取的关税政策将威胁整个产业增长，“关税是对美国企业和消费者征税”，“我们敦促新一届政府和国会优先考虑促进增长的创新议程”。

该协会负责贸易的副总裁埃德·布日特瓦说，美国一旦加征高关税，贸易伙伴的报复措施将增加产品成本，扰乱供应链并损害美国企业竞争力。

美国消费者技术协会是拉斯维加斯消费电子展（CES）的主办方，2025年CES展会将于7日正式开幕。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部