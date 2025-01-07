新华社东京1月6日电（记者刘春燕 欧阳迪娜）日本首相石破茂6日出席新年记者招待会并回答记者提问时表示，美国总统拜登以存在安全风险为由阻止日本制铁公司收购美国钢铁公司，令日本产业界对投资美国产生忧虑，日本政府要求美国作出解释。

“为什么这一收购案会引发安全风险？在不能说明理由的情况下，日美很难谈论未来。”石破茂表示，“日本产业界人士对于未来投资美国的忧虑明显上升……日本政府强烈要求美国政府作出解释，以打消大家的疑虑。”

日铁社长今井正当天发表的一份声明表示，尽管拜登阻止日铁收购美钢，日铁对美国市场的定位不会改变，依然视其为成长性市场。公司不会放弃扩展美国业务，将采取一切措施维护自己的合法权益。

美国白宫3日发表声明说，拜登正式阻止日铁收购美钢。拜登在声明中说，日铁收购美钢将“使美国最大的钢铁生产商之一置于外国控制之下，给美国国家安全和关键供应链带来风险”。

2023年12月，日铁宣布计划以149亿美元收购美钢。主管外资审查的美国外国投资委员会表示，担忧相关交易会导致美国钢铁产量下降，对“国家安全”构成威胁。日铁和美钢认为，美国外国投资委员会的所谓担忧缺乏依据。

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