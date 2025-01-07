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日本2024年气温创该国有记录以来新高

2025年01月07日08:38 | 来源：新华网
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新华社东京1月6日电（记者钱铮）日本气象厅6日说，日本2024年平均气温比基准值（1991年至2020年的30年平均值）高1.48摄氏度，超过2023年创下的年平均气温最高纪录，成为该国自1898年有记录以来最热的一年。

气象厅数据显示，2024年6月至8月，日本全国平均气温比基准值高出1.76摄氏度，与2023年夏天并列成为自1898年有记录以来最炎热的夏天。9月至11月的日本秋季平均气温也创下本国历史最高纪录。

数据显示，2024年日本全国最高气温是7月29日在栃木县佐野市观测到的41摄氏度，此外还有多个地点出现过40摄氏度以上高温。

关于2024年气温偏高的原因，日本气象厅认为，主要有全球气候变暖的影响，以及2024年日本上空偏西风经过的区域比往年更靠北，日本周边更容易被暖空气所覆盖等。

另外，与基准值相比，日本年平均气温增高幅度排在前5位的依次是2024年、2023年、2020年、2019年和2021年，显示出近几年的持续高温趋势。

(责编：苏缨翔、张悦)

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