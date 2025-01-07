1月6日，奥地利总统范德贝伦（左）在首都维也纳与自由党党首基克尔会面。新华社发（乔治斯·施耐德摄）

新华社维也纳1月6日电（记者于涛 刘昕宇）奥地利总统范德贝伦6日宣布，授权议会第一大党、极右翼的自由党党首基克尔组建新一届联邦政府。

1月6日，奥地利总统范德贝伦在首都维也纳发表讲话。新华社发（乔治斯·施耐德摄）

范德贝伦当天与基克尔举行会谈后发表简短声明说，鉴于奥地利人民党改变立场，表示愿与基克尔领导下的自由党举行联合组阁谈判，从而可能在议会中实现稳定多数，他已授权基克尔组建新一届政府。基克尔也表示希望承担这一责任，并有信心找到可行的解决方案。

1月6日，奥地利总统范德贝伦在首都维也纳发表讲话。新华社发（乔治斯·施耐德摄）

当天在总统府外，数百人表达对奥地利最近政治形势发展的不满，反对基克尔可能出任新总理。

1月6日，奥地利自由党党首基克尔（前左）在首都维也纳准备与总统范德贝伦会面。新华社发（乔治斯·施耐德摄）

奥地利于2024年9月29日举行国民议会选举，极右翼自由党首次成为议会第一大党，但所获议席未超半数。中右翼人民党位居第二，中左翼社民党排名第三。2024年10月22日，范德贝伦以自由党无法找到联合执政伙伴为由，授权时任总理、人民党党首内哈默组建新一届政府。随后，人民党与社民党及新奥地利党展开组阁谈判，寻求组建一个三党联合政府。2025年1月3日，新奥地利党宣布退出组阁谈判。4日，人民党与社民党的两党谈判也最终破裂。内哈默随即宣布将辞去总理职位及人民党党首职务。

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