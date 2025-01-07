打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

奥地利总统授权极右翼自由党党首组建新政府

2025年01月07日08:37 | 来源：新华网
小字号

　　1月6日，奥地利总统范德贝伦（左）在首都维也纳与自由党党首基克尔会面。新华社发（乔治斯·施耐德摄）

　　新华社维也纳1月6日电（记者于涛　刘昕宇）奥地利总统范德贝伦6日宣布，授权议会第一大党、极右翼的自由党党首基克尔组建新一届联邦政府。

　　1月6日，奥地利总统范德贝伦在首都维也纳发表讲话。新华社发（乔治斯·施耐德摄）

　　范德贝伦当天与基克尔举行会谈后发表简短声明说，鉴于奥地利人民党改变立场，表示愿与基克尔领导下的自由党举行联合组阁谈判，从而可能在议会中实现稳定多数，他已授权基克尔组建新一届政府。基克尔也表示希望承担这一责任，并有信心找到可行的解决方案。

　　1月6日，奥地利总统范德贝伦在首都维也纳发表讲话。新华社发（乔治斯·施耐德摄）

　　当天在总统府外，数百人表达对奥地利最近政治形势发展的不满，反对基克尔可能出任新总理。

　　1月6日，奥地利自由党党首基克尔（前左）在首都维也纳准备与总统范德贝伦会面。新华社发（乔治斯·施耐德摄）

　　奥地利于2024年9月29日举行国民议会选举，极右翼自由党首次成为议会第一大党，但所获议席未超半数。中右翼人民党位居第二，中左翼社民党排名第三。2024年10月22日，范德贝伦以自由党无法找到联合执政伙伴为由，授权时任总理、人民党党首内哈默组建新一届政府。随后，人民党与社民党及新奥地利党展开组阁谈判，寻求组建一个三党联合政府。2025年1月3日，新奥地利党宣布退出组阁谈判。4日，人民党与社民党的两党谈判也最终破裂。内哈默随即宣布将辞去总理职位及人民党党首职务。

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部