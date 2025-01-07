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第三届阿联酋华侨华人中华美食烹饪大赛在迪拜圆满落幕

2025年01月07日08:36 | 来源：新华网
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新华社迪拜1月6日电（记者温新年 赵丹亮）第三届阿联酋华侨华人中华美食烹饪大赛5日在迪拜圆满落幕。

中国驻阿联酋大使馆参赞郭歆在致辞中说，中华美食源远流长、博大精深，蕴含着历史、文化与艺术。阿联酋华侨华人为传承中华美食文化、提升中餐在当地的影响力作出积极努力，这一赛事已成为展现中华美食文化的重要窗口。

活动主办方、阿联酋上海总商会暨同乡会会长成富强表示，中餐以其独特魅力和深厚底蕴深受世界各地人民的喜爱。举办本次大赛，不仅是为了展示中华美食的多样性和精致性，更是为了传承和弘扬中华文化，让更多人了解并爱上中华美食。

本届比赛共吸引100多名选手报名，其中16人进入5日的决赛。决赛要求参赛者在45分钟内现场完成一道凉菜和两道热菜。来自迪拜多家中餐厅的主厨担任评委。

经过激烈角逐，选手冉永云凭借“青芥金丝虾”“燕麦荔枝牛肋骨”和“白雪寻莲”三道菜赢得评委一致好评，摘得金奖。中国驻迪拜总领事欧渤芊为其颁奖，并向领区华侨华人致以新春祝福。

(责编：苏缨翔、张悦)

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