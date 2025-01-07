新华社联合国1月6日电 中国常驻联合国副代表耿爽6日在安理会苏丹问题公开会上发言，呼吁国际社会持续加大对苏丹人道援助力度。

耿爽说，苏丹冲突已持续20个月之久。当前战火仍在延宕，平民伤亡人数持续增加，流离失所者规模不断扩大，粮食短缺、传染病频发等状况日益突出，形势不容乐观，国际社会不应也不能袖手旁观。

耿爽呼吁联合国同苏丹政府等各方加强合作，确保援助物资及时送到每一位有需要的人手中，给处于困境的苏丹民众带去希望。国际社会特别是传统援助方应增加对苏丹及周边邻国的人道支持，切实兑现捐资承诺。

耿爽指出，要避免人道问题政治化。有关机构开展工作应遵守人道、中立、公正、独立等原则，确保有关评估及报告结果客观、全面反映实际情况，以便更有针对性地解决问题。人道问题不应被用作干涉施压的借口，更不能沦为谋取私利的工具。

耿爽表示，停火止战是缓解人道局势的根本途径。中方呼吁冲突各方落实安理会有关决议要求，推动现地局势降温降级，通过对话协商化解分歧，保护平民和民用设施不受波及，确保人道工作者安全，避免逾越国际人道法底线。中方呼吁国际社会在充分尊重苏丹主权、独立和领土完整基础上，加快形成斡旋合力，探索创新有效办法，共同寻找政治解决之道，帮助苏丹早日恢复和平。

耿爽说，中方向苏丹提供的最新一批粮食援助已经运达，相信将为缓解苏丹的人道形势作出贡献，中方将继续提供力所能及的支持，并愿同国际社会一道，为苏丹早日恢复和平稳定发挥建设性作用。

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