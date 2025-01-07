新华社开罗1月6日电（记者尹炣）萨那消息：也门胡塞武装6日晚宣布，该组织在红海袭击美国“哈里·杜鲁门”号航空母舰，并对以色列特拉维夫等地目标发动3次袭击。

胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚在该组织控制的马西拉电视台发表视频声明时说，该组织用导弹和4架无人机对美国“哈里·杜鲁门”号航空母舰发动军事行动，当时美军正准备对也门发动大规模空袭。“这次军事行动成功挫败了美军的空袭”。

声明说，该组织还在6日下午和晚上进行了另外3次军事行动，其中2次针对以色列特拉维夫的两个军事目标，另一次使用无人机袭击了以色列阿什凯隆市一个重要目标。

美军和以色列国防军暂未对此发表评论。

据悉，联合国也门问题特使格伦德贝里已于6日抵达也门首都萨那，这是他两年来首次访问也门。

2024年12月30日晚至次日凌晨，也门胡塞武装宣布对以色列特拉维夫本-古里安国际机场和耶路撒冷一座以色列控制的发电站发动导弹袭击，并对位于红海的美国“哈里·杜鲁门”号航空母舰发动导弹和无人机袭击。

2023年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹袭击红海和阿拉伯海水域目标，要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地带的军事行动。2024年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员伤亡。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

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