新华社加拉加斯1月6日电（记者田睿）委内瑞拉外交部6日发布公报说，该国决定同巴拉圭断交，并立即召回外交人员。巴拉圭政府同日要求委内瑞拉大使等外交人员在48小时内离境。

委内瑞拉外交部在公报中“坚决谴责”巴拉圭政府对委内瑞拉反对派前总统候选人冈萨雷斯的支持，认为巴方此举违反国际法和不干涉他国内政原则，缺乏政治、法律和社会依据。公报同时对包括巴拉圭在内的多国政府“仍坚持用本国外交政策服务其他强国利益”感到遗憾。

巴拉圭总统府同日发表声明再次对冈萨雷斯表示支持，同时要求委内瑞拉驻巴拉圭大使卡佩利亚等所有外交人员在48小时内离开巴拉圭。

巴拉圭总统培尼亚5日在社交媒体上说，他同冈萨雷斯通过视频方式进行了对话，明确表达了对冈萨雷斯的支持。

委内瑞拉2024年7月28日举行总统选举，包括委内瑞拉执政的大爱国联盟候选人、现任总统马杜罗和委内瑞拉反对派“民主团结联盟”候选人冈萨雷斯在内的10名候选人参加。委内瑞拉国家选举委员会于次日凌晨宣布，马杜罗再次当选总统。委内瑞拉最高法院于次月22日确认马杜罗在此次总统选举中胜出。根据委内瑞拉宪法，马杜罗将于本月10日宣誓就职，开启其第三个总统任期。

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