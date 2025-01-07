人民网迪拜1月6日电 （记者管克江）巴格达消息：在巴格达底格里斯河畔，悠扬的乌德琴声飘荡在古老的拉希德大街上。来自“阿拉伯乌德琴房”——一所私立音乐学校的学生们，正聚精会神地弹奏着音乐。

学员们正在学习演奏乌德琴。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

乌德琴早在3500多年前就流传于美索不达米亚平原，被誉为中东乐器之王。研究认为，中国的琵琶和欧洲的鲁特琴均从乌德琴演变而来。阿拉伯人后来把这种乐器称为“乌德”，意指用木头制作的乐器。

“阿拉伯乌德琴房”成立于2018年，琴房负责人默罕默德·阿塔尔表示，乌德琴是阿拉伯音乐中最重要的乐器，也是伊拉克木卡姆传统歌唱时的必备乐器。他说，成立乌德琴房旨在传播阿拉伯传统文化，提升各方对乌德琴和音乐的认知。

乌德琴女学员迈希恩。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

乌德琴教师穆斯塔法·萨利赫表示：“当我聆听中国、匈牙利、印度等地音乐时，我能听出乌德琴的影子。乌德琴能和现代乐器完美配合。可惜的是，从事乌德制作和演奏的人在减少。希望各方加大支持力度，保持住伊拉克的文化特质。”

一位乌德琴学员迈希恩说，她喜欢乌德琴是因为这种乐器能够精巧地表现个人情绪。同时，伊拉克的女性乌德琴演奏者还不多，她希望能够在这方面作出突破。

两名年轻的乌德琴学员。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

13岁的默罕默德是琴房最年幼的学员，他学习乌德琴已有3年时间。他说，音乐是自己的最大爱好，希望将来成为一名木卡姆音乐演奏者并带着伊拉克音乐走向世界。

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