新华社北京1月6日电题：韩国游客爱上“中国游”

新华社记者黄昕欣、刘畅、张格

2025年1月1日拍摄的湖南张家界国家森林公园黄石寨日出景象（无人机照片）。新华社发（吴勇兵摄）

68岁的韩国游客金钟九从未想到自己在年近古稀之际，还能登上张家界位于峭壁之上的天门洞顶。对他来说，张家界是一个“来了还想来”的地方。

跨越数十载，金钟九的人生中已有十多次“中国行”，而此次出行有一个“决定性因素”。“中国免除了韩国游客访华的签证，让我感受到中国对韩国游客的欢迎和开放态度。免签政策推出后，我就马上订了来中国的旅行团。”金钟九兴奋地说。

2002年，金钟九首次到访张家界，雄伟的山峰和治愈人心的美景让他自此难忘。2014年，他决定故地重游，但当时的天门山之行并不轻松。“攀登999级台阶后，还只能到达天门洞脚下，非常累。”他回忆说。

“如今，中国在如此险峻的山中修建穿山自动扶梯，连我这样的老人都能轻松登上天门洞顶，太了不起了。”金钟九感叹：“有了这样便利的设施，哪怕等十年后我更老了，还能再来。”

自2024年11月8日起，中国决定扩大免签国家范围，对韩国等9个国家持普通护照人员试行免签政策。2024年12月17日，中国宣布将过境免签外国人在境内停留时间由原72小时和144小时均延长为240小时，过境免签人员入出境口岸增至60个。

2024年10月14日，湖南张家界国家森林公园天子山云雾缭绕（无人机照片）。新华社发（吴勇兵摄）

中国免签“朋友圈”持续扩大，让更多外国旅客有机会体验一场“说走就走”的“China Travel”。截至目前，中国已对54个国家实施过境免签政策，并对38个国家试行单方面免签政策。此前，外交部、国家移民管理局新闻发言人也表态称，中国开放的大门会越开越大，出入境便利化水平会不断提升，并邀请更多外国朋友来华做客，感知魅力中国。

在免签政策的带动下，张家界、北京、上海、青岛等中国旅游目的地如今“长满”韩国人。张家界出入境边防检查站的张淙称，冬天原本是张家界的旅游淡季，而这个冬季，张家界荷花国际机场却格外繁忙。

湖南张家界荷花国际机场口岸是放宽优化过境免签政策中新增的21个口岸之一。机场数据显示，2024年11月8日以来，该机场入境海外旅客约3万人次，其中韩国旅客2万余人次，同比增长204%，且韩国旅客基本都为免签入境。

首次来到中国的崔钟镐便是其中之一。中国对韩推出免签政策后，他和妻子选择张家界作为第一站。“免签政策节省了我们的时间和费用，还能让大家怀着很轻松的心情开启旅行。”崔钟镐说，有了免签政策，4月份还计划去西安看看。

2024年6月20日拍摄的张家界国家森林公园景色（无人机照片）。新华社发（吴勇兵摄）

65岁的韩国游客李淳龙此前曾到访过北京、上海、杭州等地，而这个冬天是他的首趟免签“中国行”。他说，免签后，来中国旅行无需做太多准备，“只用准备好一颗充分体验、尽情享受的心”。

在这趟旅行中，李淳龙还和家人在当地火锅店庆祝了生日。“能在生日这天来到这么好的地方，我觉得特别幸福。”他说，“听说如果一个人一辈子都没有去过张家界，那他这辈子就白活了。”

郑爱花从2005年开始在张家界做韩语导游，中国推出对韩免签政策后，她的工作也越发忙碌起来。“现在每个月都至少要接5个韩国旅行团，有时候甚至在机场刚送走一批游客，立马又要接机。”郑爱花说。

北京外国语大学亚洲学院副教授周晓蕾分析称，张家界等中国风景名胜符合韩国人心中对古典中国山水和世外桃源的想象，所以受到许多韩国游客的青睐。

周晓蕾表示，目前韩国游客主要前往少数几个中国城市。“免签政策推出后，中国可以以更具多样性的文旅宣传吸引韩国游客去到更多城市，感受不一样的中国文化。”周晓蕾说。

“我很喜欢中国。”金钟九说，“中国人在不断地迎接挑战并取得新成就。看到我们的邻国如此快速地发展，我也感到很自豪。”

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