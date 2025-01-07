本报电 （董涵琪）近日，中国人民大学与马德里康普顿斯大学在西班牙马德里联合成立中国—西班牙文明交流互鉴合作研究中心，进一步加强教育合作，促进两国文明交流互鉴。

中国教育部部长怀进鹏在致辞中表示，中国—西班牙文明交流互鉴合作研究中心的成立，充分体现了两所大学的智慧，体现了两国文明交流的基础，是以人文交流厚植友好民意基础的务实举措。希望两校把中心建成青年对话之桥、创新探索之桥、共商共建之桥、互学互鉴之桥。

中国人民大学党委书记张东刚表示，中国人民大学与马德里康普顿斯大学携手成立该中心，致力于成为中国和西班牙教育合作的实践者、文化交流的先行者、关系发展的推动者，必将为拉紧教育人文纽带、推进文明交流互鉴汇聚起强大合力。

该中心以推动文明交流互鉴、促进人类文明进步为宗旨，致力于打造中国和西班牙青年交往、教育合作、人文交流、文明互鉴的新平台。中心将在密切青年交流、深化学术互访、推进知识创新、拓展文明对话4方面开展合作。

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