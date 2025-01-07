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加快推进中国—东盟海洋经济互联互通（观象台）

迟福林
2025年01月07日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　作为全球最具经济活力与增长潜力的两大经济体，中国与东盟加快海洋经济互联互通，无论是对双方的经济可持续发展，还是对促进形成“以合作引领治理”的区域海洋合作新格局都将产生重大影响。2024年3月，中国（海南）改革发展研究院与东盟相关智库合作发起《推进中国—东盟蓝色经济一体化倡议》。从现实看，加快中国—东盟海洋经济互联互通进程，推动区域海洋资源要素的高效配置，将释放区域蓝色经济增长的巨大潜力，助推形成中国与东盟蓝色经济一体化新格局。

　　海洋经济互联互通需要着力解决“需求大、进展慢”的突出矛盾。中国与东盟经贸合作的不断深化，对区域海洋经济互联互通提出了重要需求。当前，中国和东盟双边贸易中65%通过海运实现。特别是海洋经济已成为中国与东盟实现可持续发展的重要内容。在这个背景下，需要以互联互通实现中国与东盟海洋经济优势互补，合力打造经济增长的“蓝色引擎”。但是，中国—东盟海洋经济合作面临着互联互通水平较低的掣肘。例如，2023年全球前20大港口中东盟仅有2个。特别是受制于港口开放度低、合作机制缺失等，中国与东盟在海关及边境管理、物流服务质量、货运时效等方面不适应日益增长的经贸合作需求。

　　应当看到，中国—东盟有条件实现区域海洋经济互联互通的重要突破。一方面，中国与东盟海洋经济互补性逐步增强。例如，中国在海洋渔业、基础设施建设、可再生能源开发等方面具有技术优势，东盟大部分国家则具有资源优势与成本优势。另一方面，中国和东盟发展蓝色经济的海洋环境相似，共同面临气候变化复杂、海洋环境污染等一系列挑战。此外，RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）实现了区域内包括蓝色经济在内的众多经贸规则和标准统一。促进区域海洋经济互联互通，打通中国—东盟海洋产业合作渠道，共同致力于释放海洋经济潜能，有利于海洋资源的可持续利用。

　　推进海洋经济互联互通需要务实举措。比如，以港口为重点推进中国—东盟海洋基础设施互联互通，实现“硬联通”；以邮轮旅游为重点推进中国—东盟海洋产业互联互通进程，实现“产联通”；以可再生能源为重点实现中国—东盟能源开发互联互通，实现“能源联通”；以规则、标准对接为重点推进中国—东盟蓝色经济一体化进程，实现“软联通”。

　　要以海洋经济互联互通促进形成“以合作引领治理”的新格局。第一，适应东盟国家蓝色经济发展的实际需求，本着先易后难、循序渐进，采用包括“早期收获”计划、框架协议、双边投资协定等多种合作形式，积极推动中国与东盟国家间的双边、次区域合作进程，逐步扩大区域海洋经济合作与海上共同利益，以此增进合作共识，并排除域外因素干扰，形成共商共建共享的区域海洋治理新格局。第二，充分发挥以东盟为主体的RCEP的作用，形成以合作为基础的区域海洋治理新局面。第三，中国自主推进海洋经济领域向东盟的单边开放，助力形成区域海洋经济合作新格局。

　　要把海南自由贸易港打造成中国—东盟海洋经济互联互通的重要枢纽。海南处于超大规模国内市场和东南亚市场的“8字形”战略交汇点上，无论是从区位、产业、合作基础还是从政策与制度优势看，海南都有条件打造中国—东盟区域海洋经济互联互通的重要枢纽。例如，依托海南自由贸易港零关税、加工增值货物内销等政策，鼓励支持东盟企业围绕海产品加工等在海南投资设厂；依托洋浦港的优惠政策，通过共建港口联盟、共同制定豁免查验商品目录、共同实施“认可经营商计划”等方式加强与东盟国家港口的对接，打造连接两个市场的航运枢纽港。当前，针对中国—东盟海洋物流成本相对较高的特点，可在洋浦设立面向东盟的“离岸仓”，推进统仓统配模式；可设立中国—东盟海洋博览会，把海南自由贸易港打造成为中国—东盟贸易、文化等领域交流合作的重要平台等。

　　（作者为中国〈海南〉改革发展研究院院长）

(责编：贾文婷、张悦)

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