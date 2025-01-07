本报记者 张博岚 谢亚宏 杨 迅

马丁（左二）在湖南中医药大学的实验室做实验。

文 章摄

江苏理工学院的外国留学生沉浸式感受中国非遗文化魅力。

史 康摄（影像中国）

意大利斯坎迪奇排球俱乐部在比赛局间休息时间为现场观众安排了精彩的舞狮表演。该舞狮表演队由意大利当地的中国功夫爱好者组成。

新华社记者 李 京摄

德国小朋友在柏林中国文化中心举行的文化活动上体验扇面绘画。

新华社记者 任鹏飞摄

非洲青年在浙江金华体验金华婺州窑传统技艺。

潘秋亚摄（影像中国）

斯坦尼斯（左）向观展者介绍自己的陶瓷画作品。

受访者供图

用中国水墨画方式创作陶瓷画，将精彩舞狮表演呈现给更多观众，把中医著作翻译成英文……近年来，中华优秀传统文化的魅力吸引了越来越多外国友人，他们在走近中华优秀传统文化的过程中，为之倾倒，不断探索，以极大的热情投身其中，成为文化传承、文明交流的友好使者。

刚果（金）金沙萨美术学院教师斯坦尼斯——

“让更多非洲学生感受中国陶瓷文化的魅力”

“在陶瓷的世界里，景德镇就像一座开放的艺术宝库，让我对中国陶瓷文化和技艺着迷。”刚果（金）陶艺家姆万加·斯坦尼斯说。

一瓶瓶五颜六色的釉料一字排开，一把把大小不一的刷子挂在笔架或立于笔筒，一件件形状各异的陶瓷作品在射灯的映照下散发出多元文化气息……走进江西景德镇陶瓷大学国际陶艺工作室，斯坦尼斯正用毛笔蘸取青色釉料，聚精会神地在陶瓷盘上作画。他笔法娴熟，对青花料的厚薄掌控自如，还不时使用色彩斑斓的釉下彩色料，让陶瓷绘画更加多彩和鲜活。

斯坦尼斯对如何运用毛笔控制釉料、用中国水墨画的方式将非洲人的脸谱画在瓷器上很感兴趣。“如果时间允许，每年我都会到景德镇住几周，听讲座、看展览，跟不同国家的陶艺家交流、学习，探索新的艺术表达方式。‘串门’是景德镇艺术家很喜爱的一种交流方式，每当推开一扇艺术工作室的门，你总会有新的发现。我希望能学到更多，并将所学教给我的非洲学生。”他说。

陶瓷作为中华文明的重要名片，是世界认识中国、中国走向世界的重要文化符号和传承中华优秀传统文化的重要载体。景德镇陶瓷大学作为牵头单位发起成立“一带一路”国际陶瓷教育联盟，与德国、土耳其、保加利亚等国家和地区50多所高校建立校际友好合作关系，培养了许多留学生。斯坦尼斯便是其中之一。

“斯坦尼斯对陶艺有着艺术家的执著、勤奋和热爱。刚来中国时，他因为中文不太好，学习和理解中国传统制陶技法并不容易，但斯坦尼斯怀着开放的心态，努力学习中文，并经常与中国同学围绕跨文化交流进行讨论，找寻不同文明的异同。”斯坦尼斯的陶艺专业课老师、景德镇陶瓷大学国际学院院长张婧婧回忆。

在景德镇陶瓷大学完成陶瓷设计硕士专业学业后，斯坦尼斯回到刚果（金），在金沙萨美术学院任教。他会在开设的陶艺课程中融入中国元素，让更多非洲学生了解如何用中国水墨画的方式创作陶瓷画。假期时，他还常带学生赴景德镇观展、交流。

斯坦尼斯的艺术理念聚焦非洲传统文化的现代表达。“以前习惯在作品上使用釉上彩描绘非洲脸谱画像。现在，我喜欢探索釉下绘画的世界，用水墨画风格的图案、文字、符号和阴影，在中式光影中描绘非洲大陆的美丽图像。”他创作的很多陶瓷作品在意大利、英国、拉脱维亚等地博物馆和画廊展出。这些带有中国文化符号的作品走向世界，让更多人领略多彩的中国陶瓷文化。

10年间，斯坦尼斯已教授了100多名非洲学生，并鼓励他们来中国学习陶艺。他还将羊毫、狼毫等不同毛笔带到金沙萨美术学院的陶艺专业课上，开设陶瓷绘画课程。斯坦尼斯表示，他在中国学习最多的就是用毛笔在陶瓷上作画，“我希望能让更多非洲学生感受中国陶瓷文化的魅力，不断拓宽陶瓷绘画的表现手法，找到非中文化艺术的共鸣。”

意大利龙狮运动协会会长莫纳克——

“舞狮运动已成为我生命的一部分”

在意大利中部城市佩鲁贾的意大利龙狮运动协会练功房内，书法条幅、灯笼、锦旗等中国元素随处可见，一副“文经安宇宙 武略震南天”的对联十分醒目。房间中央，一群当地年轻人正在练习舞狮，他们时而举起狮头模仿狮子摆头、眨眼，时而在梅花桩上跳跃腾挪，每个人都练得十分认真，协会会长詹保罗·莫纳克站在一旁，不时对徒弟的动作进行指导。

莫纳克自幼对功夫等中国传统文化感兴趣，上大学后，他选择了中文专业，在意大利罗马第一大学系统学习中文。大学毕业后，莫纳克曾在中国多地旅行，在中国香港初次接触到舞狮运动。“第一次看到舞狮表演时，我被表演者高超的动作技艺和现场感染力震撼，当时就决定拜师学艺。”莫纳克回忆说。

在中国，莫纳克师从南狮派别，表演注重“传神写照”，对动作技巧要求高。相比不少有武术根基的中国同学，他需要付出更多努力去精进表演动作。“好在我的同学们对我都很照顾。”学习过程中，他获得了很多同学的帮助，彼此结下深厚的友谊。

2008年回到意大利后，莫纳克与几名志同道合的舞狮运动爱好者在佩鲁贾成立意大利龙狮运动协会，并开始招收学员。在他们的不懈努力下，协会逐渐壮大，并加入国际龙狮运动联合会。“协会目前有100多名学员，每周开展训练。”莫纳克说，“许多意大利年轻人对中国舞狮感兴趣，了解到舞狮是一门兼具竞技性和观赏性的体育运动，与中国武术颇有渊源，他们的参与热情非常高。”

随着协会不断发展，莫纳克与徒弟们开始在上海、广东中山等中国城市参加舞狮锦标赛并取得名次。“我们去过中国许多城市表演舞狮，中国观众的热情很高。每当我们结束表演、摘下狮头，中国观众看到我们的洋面孔时，掌声总是特别热烈，这让我们既感动又自豪。”莫纳克说。

近年来，舞龙舞狮运动在意大利被越来越多人了解。莫纳克告诉记者，目前在意大利不同城市已成立了5个舞龙舞狮民间协会，协会间保持定期交流。莫纳克和徒弟在意大利表演的机会越来越多，还受邀出现在春节等中国传统节日庆祝活动和威尼斯狂欢节等意大利大型活动中，向意大利乃至全球观众展示中华文化魅力。

“通过近20年的练习，舞狮运动已成为我生命的一部分。”莫纳克表示，“舞狮运动起源于中国民间，中国人用这种方式表达对美好生活的期盼。这种情感在全世界都是相通的，我希望舞狮运动能为增进意中两国人民友谊、促进相互理解发挥作用。”

加拿大中医专家马丁——

“希望能为两国中医药文化交流贡献力量”

“你是第一次来我们学校吧，我带你逛逛校园。”在湖南中医药大学，金发碧眼的加拿大中医专家马丁用一口地道的中文热情欢迎记者。路过学校里李时珍、孙思邈的雕像时，他还给记者介绍起两人的生平。

马丁来自加拿大维多利亚市，来华已有10多年。在加拿大读高中时，他就开始接触中国文化，并为之着迷。高中毕业后，马丁开始在当地一所中医学院学习中医。学院院长是湖南人，鼓励他到中国看看。2007年，马丁来到湖南中医药大学，开始了他的中医求学之路。“原本只是想来体验一下，待一两年，没想到一待就是18年。”马丁笑着说。

最开始接触中医时，马丁感觉中医很神秘，“望闻问切”是什么，阴阳五行学说怎么表述……以古汉语写就的中医理论让他在学习初期举步维艰。如何克服语言障碍？上课时，马丁会用母语先记录下大致内容，课后再翻译学习，查询医学古汉语字典，并向身边的老师和同学请教，终于慢慢摸到了窍门。为了掌握专业词汇的含义，更好地了解中医的精髓，马丁还去湖南师范大学学习了中文。

经过坚持不懈的努力，马丁在湖南中医药大学拿到了学士和硕士学位，并开始跟着导师做课题，到医院参与问诊、记录以及向患者科普中医常识。最开始，一些患者见到“洋大夫”进行中医诊疗，感到吃惊和不信任：“外国人会中医诊治吗？”疗效是硬道理，马丁用扎实的专业知识和针灸、推拿等技能，逐渐赢得了患者的信任。如今，有的患者会慕名而来，专门找马丁问诊。

除了在一线从事中医问诊工作，马丁还会发挥自己的所长，推动加中两国友好交流：参加世界针灸学会联合会学术研讨会等国际会议，分享中医在加拿大的发展现状；为“一带一路”共建国家医生和专业学生来华参加中医药专业培训担任翻译；将中医书籍翻译成英文……“希望能为两国中医药文化交流贡献力量。”马丁说，如今，中药逐步进入国际医药体系，已在多国以药品形式注册，“我希望将来在维多利亚开办一家中医诊所，进一步传播中医药文化，让更多加拿大人体验中医，了解中医。”

《 人民日报 》（ 2025年01月07日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)