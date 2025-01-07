本报记者 郭梓云

自本月1日起，保加利亚和罗马尼亚正式取消与其他申根区邻国之间的陆地边境管制，全面加入申根区。欧盟时任轮值主席国匈牙利内务部部长平特·山多尔表示，欢迎保加利亚和罗马尼亚成为申根区正式成员，这是一个历史性的时刻，将惠及整个欧盟。

欧洲媒体报道说，两国全面加入申根区后，卡车司机和工人过境时不再需要长达20小时的等待，游客可以在包括罗马尼亚和保加利亚在内的29个申根成员国之间自由通行，这将进一步促进地区经贸发展和文旅交流。“这一举措有利于保加利亚和罗马尼亚公民，也有利于整个欧盟。”罗马尼亚总统克劳斯·约翰尼斯表示，全面加入申根区将有助于提高罗马尼亚产品的竞争力及该国对外国投资者的吸引力。保加利亚旅游信息环境分析与预测研究所所长鲁门·德拉加诺夫认为，全面加入申根区将为保加利亚带来更多游客，预计2025年游客人数将迎来新一轮增长。

保加利亚和罗马尼亚于2007年1月1日成为欧盟成员。自2011年以来，两国已满足加入申根区的所有条件，但一些成员反对其加入申根区。根据规则，新成员只有获得申根区成员的一致同意才能加入。2024年3月31日起，两国“部分加入”申根区，旅客经由海上和空中线路往来于两国和申根国之间无需再接受签证或护照检查，但经由陆路出入境的人员仍须接受边检。2024年12月，反对两国全面加入申根区的主要国家奥地利改变立场，“开绿灯”放行。欧盟理事会随后宣布两国2025年1月1日零时起全面加入申根区。

申根区由法国、德国、荷兰、比利时和卢森堡5国于1985年在卢森堡小镇申根创建，是全球最大的自由旅行区。欧盟委员会2024年的一份报告显示，申根区为近4.5亿人口提供了顺畅和安全的旅行保障，对欧盟的竞争力提供重要保障。包括新加入的保加利亚和罗马尼亚在内，目前申根区共有29个国家，其中既有德国、法国等欧盟国家，也有瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登等非欧盟国家。目前欧盟国家中塞浦路斯和爱尔兰尚未加入申根区。

（本报柏林1月6日电）

《 人民日报 》（ 2025年01月07日 17 版）

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