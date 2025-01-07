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日本研究发现有望用于胃癌治疗的新标靶

2025年01月07日06:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社东京电  （记者钱铮）日本研究团队日前在英国学术期刊《致癌基因》上发表论文说，胃癌组织中一种组蛋白的乳酸化水平较高与患者预后较差密切相关，相关生理机制有望成为胃癌治疗新标靶。

　　东京科学大学日前发布新闻公报说，该校研究人员和同行分析了临床胃癌样本，发现胃癌组织中一种组蛋白H3K18的乳酸化水平明显升高。组蛋白是一种存在于遗传物质染色体内的蛋白质，过去研究显示，乳酸能够通过修饰组蛋白来影响基因转录等生物学过程。

　　这项研究显示，胃癌患者如果体内组蛋白H3K18的乳酸化水平较高，整体生存期以及无复发的生存期都比较短。研究还发现，这种组蛋白乳酸化水平较高会令癌细胞特有的糖酵解代谢加剧，而这又会进一步加速这种组蛋白乳酸化，形成恶性循环，导致癌细胞增殖和癌症恶化。

　　研究人员表示，有可能以组蛋白H3K18乳酸化为标靶，研发治疗胃癌的新方法。今后将进一步探索临床应用，有望为难治性胃癌患者带来新希望。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月07日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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