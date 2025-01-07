越南海关总局预计，二〇二四年越中双边贸易额将占该国贸易总额的近三分之一

本报记者 杨 晔

中国海关总署的数据显示，2024年前11个月，中国与越南的双边贸易额为16737亿元人民币，比2023年同期高15.3%。另据越南海关总局最新预测，2024年越中双边贸易额将占该国贸易总额的近1/3。分析认为，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）以及中国—东盟自贸区3.0版等多双边合作协议和政策红利，正为中越两国深化经贸合作提供更多机遇。

中国是越南的第一大贸易伙伴，越南是中国在东盟的第一大贸易伙伴。越南海关总局的数据显示，2024年前11个月，越南对华出口的果蔬、水产品成交额分别达到41亿美元、14亿美元，较2023年同期分别增长28.7%、23.2%。《越南网》援引的最新数据显示，目前中国是越南第一大蔬果出口市场，占该国蔬果出口总额的65.2%。

在与中国凭祥友谊关口岸遥遥相望的越南谅山友谊国际口岸，每天有逾千辆满载两国商品的大货车在此通关，口岸区内参与报关和货品转运等相关就业岗位就超千个。近年来，越南政府出台优惠政策，简化审批手续，减免税费，为从事边境贸易的越南企业提供更多支持。

越南致力于打造国际口岸经济示范区，为发展对华贸易拓展新平台。正在建设的越南谅山省同登口岸经济区货物转运区项目用地144公顷，规划建设国际货物仓储中心、超大型冷链库和集装箱堆场等重要设施，建成后可同时停放1500辆卡车，将极大提升农林水产等生鲜货物转运存储能力。谅山省工贸厅副厅长柳明英表示，仅谅山省就拥有12个与中国相连的国际口岸，该省正加快推进陆联基础设施和配套产业建设，让国际口岸经济示范区助力两国经贸合作深入发展。

目前，公路运输仍是越南农产品对华出口的主要方式，特别是在农产品收获季，货车运输更加繁忙。据越南《人民报》报道，2024年谅山省货车日通行量约为1300辆，同比增长18.2%。越南各地出产的荔枝、榴莲、火龙果和木薯粉等农产品大多经此销往中国市场。为改善陆路运输条件，越南对与中越边境口岸相连的一些交通干道进行升级。连接谅山至河内、海防、广宁省的多条高速公路项目和一些国道改扩建项目正在加紧实施，完工后将极大提高公路运输效率。

当前，中越两国正加快交通基础设施互联互通。双方已宣布将合作建设谅山—河内、老街—河内—海防、芒街—下龙—海防等三条标准轨距铁路。越南总理范明政近日在越南老街省考察老街—河内—海防铁路项目时表示，该铁路项目预计于2025年年底开工，2030年年底竣工。范明政强调，列车运行速度和轨距设计要确保与中国铁路能顺利对接，项目设计建设期间要与中方保持密切合作。

中越两国经济互补性强。越南将中国确定为该国农林水产品的重点出口市场，从中国进口的钢材、布料纤维、电子器件等则为越南发展制造业和稳定供应链提供重要支持。越南工贸部工贸中心前副主任黎国方表示，中国许多产品质好价优、具有竞争力。越中具备陆路相连的地理优势，随着越南市场需求日益增加，两国贸易与投资领域存在很大上升空间。

（本报河内1月6日电）

《 人民日报 》（ 2025年01月07日 17 版）

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