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全球仍有约7.33亿人面临饥饿，多地面临严重粮食不安全状况，国际机构呼吁——

加强合作，共同维护全球粮食安全（国际视点）

本报记者 谢亚宏
2025年01月07日06:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　联合国粮食及农业组织（以下简称“粮农组织”）与世界粮食计划署不久前联合发布的新一期《饥饿热点地区严重粮食不安全预警报告》指出，目前全球有22个国家和地区被列为饥饿热点地区，由于地区冲突、经济危机和气候冲击等多重因素，未来这些地区的严重粮食不安全状况预计将进一步恶化。报告呼吁国际社会加强合作，共同维护全球粮食安全。去年11月举行的二十国集团领导人里约热内卢峰会把“消除饥饿贫困”作为首要议题，并正式启动“抗击饥饿与贫困全球联盟”，助力各国就饥饿与贫困等议题共商建议、制定政策与筹措资金，推动实现联合国2030年可持续发展目标。

　　多地粮食安全形势不乐观

　　《饥饿热点地区严重粮食不安全预警报告》中列出了作为“全球饥饿热点地区”的22个国家和地区，特别提到巴勒斯坦、苏丹、南苏丹、海地和马里正面临灾难性粮食不安全状况。如果不立即采取人道主义行动，共同消除严重的准入限制并解决持续的冲突，上述5个国家将面临更为严峻的饥荒威胁。

　　根据联合国人道主义事务协调厅的最新报告，苏丹是粮食危机最严重的国家之一，2025年需要人道主义援助的人口将从2024年的2480万增至3040万，目前近2600万人处于极度饥饿状态。持续不断的国内冲突、苏丹镑汇率的不断贬值、食品价格持续攀升，进一步加剧该国粮食不安全状况。

　　据世界粮食计划署等国际组织发布的数据，2023年全球仍有约7.33亿人面临饥饿。联合国多家机构联合发布的2024年《世界粮食安全和营养状况》和《2024全球粮食危机报告》显示，全球约有35.4%的人口无力负担健康膳食，这一比例在非洲高达64.8%；2023年全球59个国家和地区的约2.8亿人口面临严重粮食不安全问题，这一人口数字已连续5年增长。两份报告认为，全球粮食不足水平已经退回到2008至2009年间的水平，2030年全球零饥饿这一可持续发展目标难以实现。

　　当前，受气候变化、供应链问题、地缘政治等因素影响，多国粮食市场发生动荡。粮农组织预计，由于南部非洲国家去年夏季普遍遭遇高温和干旱，2024年全年该地区的谷物总产量将同比下降近20%。厄尔尼诺现象等反常气候使得2023年成为有记录以来最热的一年，气象学家预计2024年年底到2025年年初很有可能出现拉尼娜现象。极端天气事件加剧了尼日利亚、南苏丹等国的洪水风险，还可能使埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里等地遭遇更为干旱的天气，从而进一步削弱当地本就脆弱的粮食系统。以维持正常的消费水平计算，撒哈拉以南非洲未来的粮食进口需求或将是过去5年平均水平的两倍以上。

　　联合国秘书长古特雷斯多次表示，为缓解全球粮食危机，各国政府尤其是发展中国家政府应扩大资金投入，以消除饥饿，落实可持续发展目标，积极推动全球粮食系统转型。世界粮食计划署执行干事辛迪·麦凯恩表示，世界各地冲突不断，经济不稳定加剧，气候灾害成为新常态。只有实施更有效的政治和财政支持，才能使人道主义行动继续有效地为解决饥饿问题提供长期援助。

　　综合施策提高农业生产力

　　推进农业现代化是切实提升粮食安全保障水平的关键环节。去年10月在粮农组织罗马总部举行的第四届世界粮食论坛下设的“手拉手”投资论坛上，与会代表专门讨论了农业粮食体系金融合作机制建设等议题，并推介了115个投资项目，预计将直接惠及超过1.2亿人。粮农组织还公布了升级版农业信息平台，通过运用人工智能技术与精准制图手段，将为农业粮食投资提供更好的技术支持。国际农业发展基金2024年以来已与莱索托、马里等国签署了投融资协议，旨在改善农业灌溉系统和家庭农业状况，帮助农民增加收入。

　　为挖掘非洲国家的农业增长潜力，非盟2063年议程中提出，要提高现代农业生产力和农产品附加值，促进国家繁荣以及保障粮食和营养安全。非盟发布的《非洲粮食体系共同立场》提出要加强技术创新和应用，构建有韧性的粮食系统。目前非盟正联合各国制定2026—2035年非洲农业发展综合战略和行动计划草案，其中包括可持续粮食生产、促进农业工业化、确保粮食安全等六大主要目标，相关内容今年将在乌干达进行审议。

　　更多非洲国家努力推进农业现代化、促进粮食增产。塞拉利昂政府2024年为9万多名农民提供了农机和化肥等生产资料援助，政府支持的耕地面积近2.8万公顷，同比增加81%。塞政府还推出价值超过2800万美元的多种农业金融工具，建立国家种业测试实验室并鼓励农民种植高产品种。在非洲开发银行的投资支持下，坦桑尼亚政府开展了“为青年妇女创造就业机会”计划，旨在为该国青年人口提供畜牧业和种植业方面的培训，目前已有1.1万人从中受益。

　　南美农业大国巴西正通过大型农作物计划促进农业发展。2024年6月，巴西政府启动2024—2025年度农作物计划，将提供总额为4755亿雷亚尔（1美元约合6雷亚尔）的农业信贷和政策性融资。针对生产基本农产品的小规模农户，巴西政府将信贷利率从4%降到3%；对于生产有机食品的农民，贷款利率将进一步降到2%。计划还面向农机购买、生态农业发展和保护性耕作等划拨了专项资金。巴西总统卢拉表示，巴西在农业领域拥有得天独厚的优势，政府将通过实施更多支持政策和帮扶举措促进农业增产、确保粮食安全。

　　中方积极贡献有目共睹

　　中国是世界第一大粮食生产国，也是国际粮食合作的重要推动者和贡献者。中国以不足全球9%的耕地产出约占世界1/4的粮食，解决了14亿多人口的吃饭问题。中国支持减贫和粮食安全国际合作，提出国际粮食安全合作倡议，将粮食安全作为全球发展倡议八大重点合作领域之一，并将继续主办国际粮食减损大会，共同维护全球粮食安全。

　　在全球发展和南南合作基金支持下，中国同联合国世界粮食计划署合作，向津巴布韦、索马里、南苏丹、埃塞俄比亚等30多个国家实施了50多个粮食援助项目。中国还同粮农组织合作，在乌干达、卢旺达实施提升可持续土壤管理能力项目，提升其农业生产水平。中国已成为粮农组织南南合作框架下资金援助最多、派出专家最多、开展项目最多的发展中国家。在双多边层面，中国已同140多个国家和地区开展农业合作，向发展中国家推广1000多项农业技术，为80多个发展中国家培训超过1.4万名杂交水稻专业技术人才。

　　2024年中非合作论坛北京峰会通过的《中非合作论坛——北京行动计划（2025—2027）》，将粮食安全视作中非双方合作的重要领域之一。中国已在非洲实施了500多个农业援助项目，派遣了数千人次农业技术专家，加强杂交水稻和菌草等农业科技合作，助力非洲维护粮食安全。在“九项工程”的“减贫惠农工程”项下，中国立项实施47个减贫和农业项目，培训近9000人次农业人才，推广300多项先进适用技术，惠及非洲100多万小农户。

　　国际农业研究磋商组织管理执行主任埃洛阿菲表示，作为全球最大发展中国家、农业创新引领者，中国积极助力“全球南方”构建具有韧性的粮食系统，促进非洲等地区的农业现代化、工业化和绿色发展。通过加大农业研究投入、加强南南合作、促进科技创新等方式，中国为维护世界粮食安全作出积极贡献。

　　（本报罗马1月6日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年01月07日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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