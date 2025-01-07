本报记者 李志伟

“美中关系是世界上最重要的双边关系之一。”美国艾奥瓦州友好委员会董事会成员卢卡·贝隆日前在接受本报记者采访时表示，“从经济发展和人类进步的角度来看，美中关系不能以任何方式‘脱钩’，也不可能‘脱钩’。保持持续交流是美中关系稳下来、好起来的基础。”

1985年，时任河北省正定县委书记习近平率团考察素有“美国粮仓”之称的艾奥瓦州。当时，年轻的贝隆参与接待，陪同中国代表团参访多地。这一段独特的经历以及过程中结下的友谊让贝隆终生难忘，至今他仍保存着当年为代表团制定的行程表。多年来，贝隆积极投身美中民间交流。“我希望孩子们能从我们这一辈人的故事中看到，两国人民之间的友好交往是可以延续的。”他说，自己在中国各地走访得越多，与中国朋友交谈得越多，就越能体会习近平主席对加深中美人民相互了解和友好交流的深思和关怀。“我想，这也是我们这代人将友谊的火炬传递给下一代的方式。”贝隆说。

2023年11月，习近平主席在美国旧金山宣布“未来5年邀请5万名美国青少年来华交流学习”倡议。在贝隆看来，这一倡议是促进美中民间交流的“一个真正的努力”。美国学生应邀访问中国，为增加相互了解迈出了有意义的一步。过去一年，很多美国青少年积极响应并参与这一倡议，到中国交流访问，其中包括很多艾奥瓦州的学生。在贝隆看来，这让美国年轻人有机会到访中国，探索共同的兴趣，了解文化的共性和差异，继续发展彼此之间的友谊。随着这样的交流越来越多，两国间交流的规模将逐渐扩大，美中关系也将继续发展。

“我想告诉年轻人，习近平主席40年前美国之行播撒下的种子，已经成长为美中友好的大树，友谊和合作对美中两国人民意义重大。”贝隆表示，美中关系的发展需要两国人民的共同努力，“最重要的是，美中两国人民拥有交流的意愿与机会，大家能够分享故事和经验，并从同彼此的合作中受益。”

近些年，贝隆致力于促进美中农业等领域合作。贝隆表示，他对此前访问河北记忆犹新，河北是他“在中国的故乡”，雄安新区的发展令人耳目一新。他希望创造更多的交流与合作机会，让更多美国人亲身感受中国的发展。

“作为美中关系发展的参与者和见证者，我将努力推动两国更多的交流，以增进理解、避免误解，促进美中关系更好发展。期待未来美中往返航班继续增多，两国民间交流更加深入。”贝隆说。

《 人民日报 》（ 2025年01月07日 03 版）

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