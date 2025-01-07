本报北京1月6日电 外交部发言人6日就印度尼西亚成为金砖正式成员答记者问。

有记者问：2025年金砖主席国巴西发表新闻公告，表示印度尼西亚已成为金砖正式成员，受到国际社会广泛关注。中方对此有何评论？

发言人说，中方欢迎并热烈祝贺印尼成为金砖正式成员。印尼作为发展中大国和“全球南方”重要力量，高度认同金砖精神，积极参与“金砖+”合作。印尼正式加入金砖，符合金砖国家和“全球南方”共同利益，相信将为金砖机制发展作出积极贡献。

发言人表示，金砖国家是促进“全球南方”团结合作的重要平台，推动全球治理体系变革的重要力量，始终致力于维护多边主义、捍卫公平正义、促进共同发展。金砖大家庭迎来新成员，顺应“全球南方”群体性崛起的历史大势。

发言人说，中方愿同印尼及其他金砖成员一道，携手构建更加全面、紧密、务实、包容的伙伴关系，促进“大金砖合作”高质量发展，为推动构建人类命运共同体作出更大的“金砖贡献”。

《 人民日报 》（ 2025年01月07日 03 版）

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