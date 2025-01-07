新华社温得和克1月6日电 当地时间1月6日，纳米比亚总统姆本巴在斯瓦科普蒙德市会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

王毅说，中国外长每年首访非洲，从非洲启动一年的外交进程，35年来一以贯之，初心不改。我们将继续保持这一传统，因为世界越来越需要中非加强合作，中非的发展代表着全球南方的崛起，代表着正义力量的增强。纳米比亚是非洲大家庭的重要一员，是中国的全面战略合作伙伴。习近平主席在去年中非合作论坛北京峰会上提出中非携手实现现代化十大伙伴行动，宣布中非关系定位提升为新时代全天候命运共同体，为中非关系发展指明了方向。我们愿同纳方共同推动十大伙伴行动在纳落地，为纳米比亚加快现代化提供助力。中方愿同纳方加强治国理政经验交流，拓展深化各领域合作，以思想共鸣和理念认同引领两国关系，实现共同发展。

姆本巴表示，虽然国家大小不同，纳米比亚与中国始终保持友谊、团结、合作，始终相互尊重、相互支持。纳方坚定奉行一个中国政策，支持中国维护包括台湾在内的领土完整，钦佩习近平新时代中国特色社会主义思想和中国共产党领导人民取得的发展成就。愿同中方加强党际合作，开展治国理政经验交流。去年赴华出席中非合作论坛北京峰会期间，我同习近平主席举行会晤，就加强两国关系达成共识。纳方支持峰会通过的北京宣言和行动计划，愿积极落实峰会成果。纳方支持习近平主席提出的三大全球倡议，期待同中方在国际地区事务中继续相互支持配合，维护共同利益。

当日，王毅还会见了纳米比亚候任总统恩代特瓦。

《 人民日报 》（ 2025年01月07日 03 版）

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