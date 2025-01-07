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开启中博战略伙伴关系的崭新篇章（大使随笔）

范  勇
2025年01月07日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　1月6日，习近平主席同博茨瓦纳总统博科互致贺电，庆祝两国建交50周年。博茨瓦纳地处南部非洲，风光旖旎，文化悠久，民风淳朴。中博建交50年来，无论国际形势如何变幻，两国关系始终保持良好发展势头，成为平等相待的好朋友、携手发展的好伙伴。

　　中博政治互信历久弥坚，双方领导人始终从战略高度和长远角度看待和推进双边关系，始终坚持相互尊重、平等相待、合作共赢。2024年中非合作论坛北京峰会期间，两国元首宣布中博建立战略伙伴关系。今年是中非合作论坛北京峰会成果落实的开局之年。中博进一步增进双方政治互信，坚定支持彼此重大关切，携手推进各自现代化事业，将开启中博战略伙伴关系的崭新篇章。

　　中博互利共赢成果丰硕。目前中国是博茨瓦纳最大贸易伙伴之一。2024年前9个月，双方贸易额达7.79亿美元。中国向博茨瓦纳提供力所能及的支持，帮助博茨瓦纳开展60多个项目，包括翻新铁路、修建公路、建造住宅等。中国在博茨瓦纳援建了4所小学，助力当地基础教育发展。近年来，越来越多中国人在博茨瓦纳投资兴业、带动就业，为当地经济社会发展作出积极贡献。2021年，博茨瓦纳与中国签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。双方在工业、农业、矿产、清洁能源、教育、医疗卫生等领域合作前景广阔。

　　中博人文交流愈发频密，进一步增进两国人民相互了解。中国文化在博茨瓦纳广泛传播，博茨瓦纳现有两所孔子学院，已吸引累计超1.5万名当地民众学习中文和中国文化。中国向博茨瓦纳先后派遣17批次共计500余名医护人员，为当地民众提供约300万人次优质医疗服务，提升博茨瓦纳医学学科建设水平。不久前，中国侨联“亲情中华”艺术团跨越万里，在博茨瓦纳首都哈博罗内举行了庆祝中博建交50周年专场文艺演出，受到当地民众热烈欢迎。博茨瓦纳吸引着越来越多中国游客，两国人文交流的纽带将进一步拉紧。

　　博茨瓦纳是“全球南方”的重要一员，是中国推动“全球南方”团结振兴的重要伙伴。博茨瓦纳新政府执政以来，重视改善民生，着力推动经济多元化、可持续发展，积极探索符合本国国情的现代化道路。中博双方将系统总结建交半个世纪以来的成功经验，坚持做彼此信赖、共同发展、民意相通的伙伴，中国将继续秉持真实亲诚理念，携手博方共逐现代化之梦，推动共筑新时代全天候中非命运共同体。

　　（作者为中国驻博茨瓦纳大使）

　　《 人民日报 》（ 2025年01月07日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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