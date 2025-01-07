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倡导“同球共济” 共创美好未来

——从新年贺词感受习近平主席的天下情怀

本报记者
2025年01月07日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　在二〇二五年新年贺词中，习近平主席强调中国愿同各国一道做构建人类命运共同体的参与者。接受本报记者采访的国际人士表示，中国提出并积极参与构建人类命运共同体，为携手建设更加美好的世界凝聚广泛共识，注入强大力量，展现为人类谋进步、为世界谋大同的勇毅担当。

　　凝聚命运与共的广泛共识

　　“中国古人讲‘同舟共济’，现在国际社会则需要‘同球共济’”“要以‘同球共济’的精神，凝聚推动构建人类命运共同体的广泛共识”“各国不是乘坐在190多条小船上，而是乘坐在一条命运与共的大船上”……一年来，习近平主席多次同各国友人谈到“同球共济”，生动而深刻的话语，展现着天下一家、和衷共济的中国智慧，彰显着大道之行、天下为公的大国胸怀。

　　2013年3月，习近平主席在莫斯科国际关系学院发表重要演讲，首次提出构建人类命运共同体重要理念。作为演讲现场翻译，莫斯科国际关系学院教授阿列克谢·阿列克萨欣见证了这一历史时刻。“这场对世界长远发展具有深远影响的演讲，我永远难以忘记。”阿列克萨欣说，10多年来的事实充分表明，构建人类命运共同体理念着眼于增进人类共同福祉，为维护世界和平发展、推动人类文明进步指明了方向。

　　在乌克兰危机问题上，秉持客观公正立场，积极劝和促谈，同巴西联合发布关于政治解决乌克兰危机的“六点共识”，会同全球南方国家发起“和平之友”小组；在巴以问题上，推动联合国安理会通过首份加沙停火决议，促成巴勒斯坦各派别举行和解对话并签署《北京宣言》……一年来，中国在全球和地区热点问题上展现责任担当，赢得了越来越多认可。

　　“2024从都国际论坛”首次走向海外在西班牙首都马德里举行，“人类命运共同体”成为论坛上的热词。在第七十三届联合国大会主席玛丽亚·费尔南达·埃斯皮诺萨看来，面对持续的冲突、环境危机以及贫困和不平等问题，各国需要团结合作、共同应对挑战，“构建人类命运共同体理念以落实三大全球倡议为战略引领，为完善全球治理点亮了前行之路”。

　　尼日利亚前总统奥卢塞贡·奥巴桑乔2024年10月来华参加中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立70周年纪念活动，“同球共济”“中国不追求独善其身的现代化”等中国主张给他留下了深刻印象。“中国是这样说的，也是这样做的。”在奥巴桑乔看来，以互利共赢摒弃零和博弈，中国为广大发展中国家现代化建设提供了新的选择，为促进全球和平发展事业发挥了积极作用。

　　汇聚共同发展的强大力量

　　与155个国家扎实推进高质量共建“一带一路”，让惠及世界的“幸福路”越走越宽广；宣布支持全球发展的八项行动，与广大发展中国家携手迈向现代化……兼济天下的中国行动，正汇聚起共同发展的强大力量。

　　2024年12月18日，满载蓝莓、牛油果等秘鲁特色水果的“新上海轮”，经过23天的航行，靠泊上海洋山港。稍早时候，首批来自中国的东风汽车已运抵秘鲁钱凯港。这标志着从钱凯港到上海港海运航线首次双向贯通。“钱凯港对秘鲁乃至拉美的发展具有里程碑意义。”中远海运港口秘鲁钱凯公司副总经理冈萨洛·里奥斯感慨，短短几年间，钱凯港从一片荒芜的海滩发展成如今南美首个智慧港口、绿色港口，秘中合作的蓝图正一步步变为现实。这里广阔的发展前景也吸引了巴西、智利、哥伦比亚等国企业纷至沓来，以期进一步加深与中方的合作。“正如钱凯港岸桥上的标语所写的，这是‘大家的港口，为了所有人的港口’，它像一条纽带，连接了人与人、心与心。”

　　不久前，中欧班列累计开行突破10万列。“中欧班列是欧亚大陆运输方案的一个极优选择，为沿线国家经济和企业发展带来了宝贵机遇。”荷兰BTT多式联运集团货运经理奥拉夫·赫伊津哈介绍，2024年该企业承运的中欧班列运输业务同比增长25％左右。近年来，该企业积极开展多式联运服务，专门设立欧亚物流业务运营部门，并在中国成都开设办事处，负责联络当地客户、安排提货和装车等，响应客户多元需求。“畅通高效、多向延伸，不断发展的中欧班列将有利于推动国际物流供应链更加富有韧性。”赫伊津哈说。

　　“大基建”连接着大海与大陆，“小而美”书写着憧憬与希望。伊拉克巴士拉省西北部麦地那地区，窗明几净、配套设施齐全的阿里·本小学内不时传来琅琅书声。连年战乱和政治动荡导致伊拉克教育基础设施严重不足。2024年6月，由中企援建的阿里·本小学正式移交并启用。“这所荒地上建起来的现代化学校已成为当地的标杆建筑，悉心呵护着孩子们读书的梦想，承载着家庭和社会的希望。”在当地工作人员法胡里·萨利赫看来，中企助力推动教育事业发展体现出对增强当地内生发展动力的重视。“中国人民不仅希望自己过得好，还在不断以实际行动帮助其他国家人民同样也过上好日子！”

　　携手构建和合共生的世界

　　大道不孤，众行致远。2024年，同塞尔维亚启动构建新时代中塞命运共同体，实现命运共同体建设在欧洲的突破；同巴西宣布携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体，彰显新兴大国的责任担当；同非洲国家一致同意共筑新时代全天候中非命运共同体，表明中非28亿多人民风雨同舟的共同心愿……构建人类命运共同体从倡议变成共识，从愿景成为实践，成为推动当今世界面貌发生积极而深刻变化的重要力量。

　　在广袤的非洲大陆上，一座座水电站、风电站、光伏电站拔地而起，将丰富的自然资源转化为经济社会发展的“绿色动力”，照亮非洲可持续发展的道路。“这是非中携手构建人类命运共同体的生动写照之一。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心高级研究员科菲·库阿库曾在世界银行从事与环境和可持续发展相关工作，在他看来，从共同实施“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”到携手推动“十大伙伴行动”，中国始终愿意分享成功经验，为其他发展中国家探索自身发展道路提供借鉴，携手各国创造更加美好的未来。

　　“从阿中务实合作‘八大共同行动’到‘五大合作格局’，中国同阿拉伯国家命运共同体建设正跑出加速度。”阿联酋国际问题学者、阿中关系与事务专家麦乐耶姆·卜拉希米如是说。

　　“在众多阿拉伯国家，中国北斗卫星导航系统提供优质应用服务，在精准农业、交通运输、国土测绘等领域为民众提供便利。”阿拉伯信息通信技术组织秘书长穆罕默德·本·阿莫认为，阿中携手在空间信息、人工智能等领域构建更富活力的创新驱动格局，令人备受鼓舞。

　　在老挝磨丁海关，副关长通·帕纳提正用中文与中老铁路货运交接所的工作人员沟通。“如果想要了解构建人类命运共同体理念的生动内涵，那就看看老中铁路吧！”帕纳提说，“老中铁路的建设让老挝由‘陆锁国’变为‘陆联国’，为国家经济发展提供了重要支持，更进一步提升了东盟国家与中国之间的互联互通水平，推动了区域的开放与合作。”

　　巴西圣保罗州立大学政治经济学教授马科斯·皮雷斯表示，在全球单边主义、保护主义和排外主义日益抬头的背景下，构建人类命运共同体理念为全球南方国家带来了希望，“期待新的一年，拉美国家同中国继续深化发展战略对接，向世界展示全球南方国家在国际事务中的团结与担当”。

　　以“同球共济”的精神、以合作共赢的理念、以开放包容的胸襟，中国将始终坚定不移走和平发展道路，同各国一道，倡导平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，践行全人类共同价值，推动构建人类命运共同体。

　　（本报北京、柏林、曼谷、迪拜、里约热内卢、莫斯科、约翰内斯堡1月6日电  记者陈尚文、刘仲华、杨一、任皓宇、宋亦然、时元皓、肖新新、戴楷然）

　　《 人民日报 》（ 2025年01月07日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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