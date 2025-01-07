新华社渥太华1月6日电（记者林威）加拿大总理特鲁多6日上午宣布，他将在执政党自由党选出新领袖后辞去总理职务。

特鲁多当天在总理府外发表演讲时表示，他将留任总理一职，直至自由党选出新领袖。他已请求总督玛丽·西蒙将议会休会至3月24日。

特鲁多表示，未来几周将明确接替他的自由党新领袖产生规则。其政府将继续为加拿大人工作，保护加拿大人的利益，并将专注于应对美国候任总统特朗普的关税威胁。

加拿大反对党保守党领袖波利埃夫尔6日在社交媒体上表示，特鲁多的决定并没有改变什么。他批评自由党“只是想换一张面孔继续欺骗选民”。

特鲁多上月对内阁进行改组，任命包括公共安全部长在内的8名新部长，并调整4名部长的职务。加拿大舆论认为，特鲁多改组内阁是为了保持内阁稳定，以应对美国关税威胁，同时也是为定于2025年10月举行的新一届联邦大选做准备。

特鲁多在2015年的联邦大选中以多数党自由党领袖身份当选加拿大总理。目前，自由党在加议会中处于少数党地位。多方民调显示，自由党目前的支持率落后保守党约20个百分点。2024年7月以来，加拿大联邦政府已有9名部长宣布辞职或表示不参加新一届大选。越来越多的自由党议员对特鲁多公开表达不满，呼吁特鲁多辞职。

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