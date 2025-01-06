外媒关注中国“两新”政策显效发力

本报记者 林子涵

消费者在位于重庆市江北区的京东电器超级体验店选购电器。

新华社记者 王全超摄

消费者在湖北省襄阳市新能源汽车公园选购新能源汽车。

杨 东摄（人民图片）

中国部署推进新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，拉动消费成效显著，有力释放内需潜力。对此，外媒高度关注。多家外媒报道表示，以旧换新持续发力，为企业和消费者带来优惠，更好激发了消费活力。

政策效果不断显现

2024年3月，中国国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确提出推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新（简称“两新”）；2024年7月，中国国家发展改革委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确统筹安排3000亿元人民币左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

2024年8月，中国商务部等7部门正式发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》，新一轮汽车以旧换新政策启动，新政策从提高补贴标准、扩大补贴范围、增加资金支持等方面，加大力度促进汽车以旧换新。

在“真金白银”的补贴政策下，消费者换购热情高涨，带动汽车、家电、家装等销量增长。

阿根廷“中国道路”网站近日发布报道称，中国推进消费品以旧换新工作，紧跟消费者新需求，拉动了内需消费。报道引用中国商务部数据表示，2024年以来，消费品以旧换新政策整体带动相关产品销售额超1万亿元人民币。截至2024年12月13日零时，汽车以旧换新带动乘用车销售超过520万辆；家电以旧换新带动8大类产品销售量超4900万台；家装厨卫“焕新”带动相关产品销售超5100万件；电动自行车以旧换新带动新车销售近90万台。

“得益于以旧换新补贴，中国乘用车销量出现增长，其中，电动汽车销量增量可观。自2024年7月以来，电动汽车的购买者和制造商都受益于政府对消费者的补贴。”路透社报道称，中国通过提高补贴标准等措施，加大力度促进汽车以旧换新，提振了汽车消费。

“中国为以旧换新购买电动汽车和其他新能源汽车的消费者提供高额补贴。”《日经亚洲》报道称，中国加大补贴力度，鼓励乘用车和消费电子产品消费，以提振零售支出。

“中国消费市场保持平稳增长。中国政府积极实施扩大内需、刺激消费政策，对汽车、家电等实施大规模以旧换新补贴。家用电器及视听器材类商品零售额增加，其中，高效节能家电、智能家电零售额销量增长显著。”阿联酋通讯社报道称。

释放绿色消费潜力

提高能效水平是消费品以旧换新的重要方向。外媒报道普遍关注到，中国“两新”政策推动了产业链升级和终端产品质量的提升，有利于倡导绿色消费，为企业加快创新和绿色转型提供动力。

俄罗斯自由媒体网关注到，在“两新”政策助推下，中国政府、企业齐发力，推动绿色消费、智能消费等新型消费快速成长。报道称，以旧换新有利于鼓励新产品生产和销售，推动经济向更为绿色节能的方向发展。

“中国提出要建立激励和约束相结合的长效机制，加快淘汰落后产品设备，提升安全可靠水平，促进产业高端化、智能化、绿色化发展，同时注重把握以市场为主与政府引导相结合。当前，中国企业正广泛落实以旧换新政策。”报道称。

“中国鼓励应用先进设备，淘汰落后设备。”彭博社报道称，在工业领域，中国通过多种补贴、对清洁生产者的税收减免以及贴现贷款等措施来帮助企业升级设备。以旧换新将鼓励中国企业采用更清洁的技术。这项政策将淘汰耗能高或污染重的旧机器，并在此过程中提振商业投资。

彭博社在报道中分析，中国鼓励建立健全高效回收循环利用体系，鼓励电子商务公司和家电生产商上门回收旧机器。同时，中国提出，完善废旧消费品回收网络，力争推动大中城市新增标准化规范化回收站点2000个。

发挥拉动经济作用

2024年中央经济工作会议部署2025年重点任务，把“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”摆在首位，提出“实施提振消费专项行动，推动中低收入群体增收减负，提升消费能力、意愿和层级”“加力扩围实施‘两新’政策”等举措，释放了2025年继续加力支持以旧换新的积极信号。

对此，多家外媒表示，消费品以旧换新工作持续发力，将推动更多优质消费品走进千家万户，提升经济发展活力。

《华尔街日报》援引花旗分析师的报告称，推出支持性政策以扩大内需至关重要，此次的大规模设备更新和消费品以旧换新是很好的政策工具，将发挥消费对经济发展的拉动作用。

新加坡《海峡时报》报道称，以旧换新，有利于中国国内工业和家用设备升级。从钢铁、石化、化工、建材等工业行业，到建筑和市政基础设施领域，再到交通运输、农业机械、教育文旅医疗，中国“两新”政策覆盖生产生活的方方面面。以旧换新有利于挖掘中国经济增长潜力。

“加大政策支持力度将有助于更好释放内需潜力，促进投资和消费。”路透社援引分析表示，中国将增加对旧汽车、旧家电报废更新的补贴，加大对能源、电力、电池等行业设备升级的支持。

“以旧换新有望加速经济增长。”彭博社报道称，中国以旧换新将扩大国内消费，提振内需。报道援引花旗银行经济学家的报告称，以旧换新有望使中国的消费品零售额提高。报道还援引英国万神殿宏观经济学研究公司的分析表示，以旧换新政策将为中国中长期内需增长提供支撑。

(责编：贾文婷、张悦)