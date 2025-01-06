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旅法侨胞见证巴黎圣母院“新生”

2025年01月06日08:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
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2024年12月7日，人们聚集在法国巴黎圣母院外，灯光在外墙上打出法语“谢谢”字样。
新华社记者 高 静摄

　　“再次走进巴黎圣母院，整个内部空间可以用‘温暖’来形容。”近日，法国国家博物馆讲解员刘女士说。

　　历时5年多修复的巴黎圣母院重新开放，吸引各国民众前往参观。“我最近收到许多关于巴黎圣母院游览讲解的咨询。很多游客想看看修复后的巴黎圣母院，了解修复过程中采用的技术和面临的挑战。”刘女士说，巴黎圣母院焕然一新，增加了许多照明设备，灯光设计巧妙，更增添神秘气息和艺术感。

　　从2024年12月16日起，巴黎圣母院恢复正常开放时间。“钟声再次响起，大家都很激动。”法国留学生陈一鸣说，巴黎圣母院共收到来自约150个国家和地区的8.46亿欧元捐款。2000多名建筑师、工匠、艺术品修复专家齐心协力，进行全面而细致的修复。游客们在近距离的游览中感叹，全世界都为这座建筑作出了贡献。

　　“我查阅了很多研究资料，详细了解了这座建筑的历史及修复过程。巴黎圣母院的‘重生’更像开启一段崭新的历史，告诉我们守护和传承世界文化遗产的重要性。”陈一鸣说。

　　法国国际烹饪联合总会执行会长陈建斌称，11年前和家人远赴法国，观光的第一站就是巴黎圣母院，小说与电影中描绘的画面真切地展现在眼前，彩色玻璃窗和拱形穹顶至今让他记忆深刻。每次中国的朋友到法国旅游，巴黎圣母院是必去的景点，以它为起点，再一路逛到卢浮宫、凯旋门。

　　“在巴黎的华人大多居住在第三区，离巴黎圣母院走路仅需15分钟就能到达。火灾前，上下班途中都能远远望见巴黎圣母院的塔尖。”陈建斌说，如今，巴黎圣母院再度与公众重逢，热度不减，现在需要提前半个多月预订。他计划假期带孩子们前去感受这座历史古迹的“新生”魅力。

　　“2019年，一场猝不及防的大火摧毁了这座哥特式大教堂，让我们深感痛心。为表达对巴黎圣母院保护与重建的支持，我们举办了一场公益音乐会，并将募集的3万欧元善款用于巴黎圣母院大管风琴的修复。”法国华侨华人爱心会名誉主任蔡足焕一直关注重建进展。他说，修复工作还在继续，预计将持续到2030年左右，期待巴黎圣母院完整修复后以全新的面貌与世界见面。

　　（据中新社电  记者金旭）

(责编：崔译戈、张悦)

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