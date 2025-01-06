多地华商展望2025——

本报记者 李嘉宝

图为侨企江夏国际位于广东东莞的数码研发生产基地。

本文配图均由受访者提供

图为第七届进博会期间，观众在傅伯弟公司的展台参观。

邝锦荣（左三）带领泰中侨商联合会成员在云南考察。

2024年，世界看到了一个更加开放自信的中国。全面取消制造业领域外资准入限制措施，给予所有建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，接连举办广交会、服贸会、进博会、链博会等国际盛会，免签“朋友圈”持续扩容……中国开放的脚步不断向前迈进。

在日益紧密的中外经贸合作中，活跃着海外华商的身影。新年伊始，多名华商展望2025年，表示将紧抓机遇，积极拥抱充满活力的中国大市场，也将发挥优势，为中外经贸往来牵线搭桥。

“2024年是收获满满的一年”

岁末年初，许多华商在忙碌和收获中度过。

在北京，比利时华商、浙江高洛会进口巧克力有限公司董事长傅伯弟这几天马不停蹄，走访王府井、奥森等多个商圈，为筹建中的中比巧克力博物馆选址。“我们计划在博物馆中设置文化展示区、科普区、DIY体验区、创新研究区、商品销售区，旨在打造一个孵化中国巧克力品牌、促进美食文化国际交流的基地。”傅伯弟说。

2020年，傅伯弟回乡创业，与比利时知名巧克力企业COSIJNS公司合作，在浙江丽水经开区办起巧克力工厂。他从比利时引进生产原料、技术和理念，专业生产纯脂巧克力。2024年，傅伯弟进一步布局中国市场，相关产品线上线下双渠道销售火热，令他备受鼓舞。

“目前，公司产品已经入驻711便利店、首都机场集团旗下的7个机场、上海浦东及虹桥机场、中国石油旗下的浙江省中石油及河南省中石油全省加油站等多地。2025年，公司产品将进一步入驻浙江十足便利店、上海罗森便利店等。”傅伯弟说，“中国消费市场潜力巨大、升级趋势明显。期待中比巧克力博物馆顺利落成，让更多中国消费者了解并喜爱巧克力文化。”

大洋彼岸的美国洛杉矶，加拿大华商、侨企江夏国际董事长黄盾斌正在为家乡东莞的“好物”出海奔走牵线。“显示屏、小家电等‘东莞制造’在美国市场很受欢迎，目前已经产生了三四百万美元的采购额，我还在努力争取更多订单。希望这些好消息能给更多莞商朋友提气！”他说。

近年来，中国电动汽车、锂电池和光伏产品“新三样”加速出海，绿色经济前景看好，让黄盾斌看到了更多机遇。“2024年，我公司与深圳、东莞等地新能源企业进行资源整合，共同进军海外新能源市场，目前正在竞标马耳他的一个储能项目。”他说，“当前，中国新能源技术和相关企业加快‘走出去’步伐，我们顺势而为是正确的选择。”

在澳大利亚，澳佳集团董事长俞维佳欣喜地看到，随着元旦到来、春节临近，公司葡萄酒产品在中国市场的销售状况延续2024年的良好态势，更加红火。

“公司产品受到中国消费者的青睐，尤其是线下卖场渠道的销售额增长迅速，这得益于2024年我们对中国市场的深入拓展和对客户需求的精准把握。”他说，“2024年是收获满满的一年：我们推出了起泡酒与脱醇葡萄酒等新产品，在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区创立分公司，与好特卖、重庆百货集团等企业达成合作。尤其是公司的蓝鸟红白葡萄酒产品入驻好特卖在中国51个城市的981家门店，进一步提升了市场覆盖率，让我充分感受到中国消费市场的活力。”

“对中国经济发展前景有信心”

2025年，中国经济发展前景如何？在接受本报记者采访时，多位华商不约而同地提到前不久的一场重要会议。2024年12月11日至12日，一年一度的中央经济工作会议在北京举行。“大力提振消费，提高投资效益”“全方位扩大国内需求”“扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资”“有序扩大自主开放和单边开放，稳步扩大制度型开放”……会议强调的一系列重点内容，让深耕中外经贸合作的广大华商吃下“定心丸”。

伴随着中国开放发展的脚步，许多中国企业紧抓共建“一带一路”机遇“走出去”，在全球市场的广阔大海中奋斗、成长，成为中国经济与世界经济交融交汇的生动写照。在泰国，泰中侨商联合会积极发挥自身优势，为前来投资兴业的中国企业铺路搭桥。

“2024年，我们几乎每天都会接待三四家前来咨询投资事宜的中国企业，最忙碌时每天的接待量可达10家。”泰中侨商联合会主席邝锦荣说，“2024年底的中央经济工作会议释放诸多重磅信号，十分提气。2025年，我们对中国经济发展前景有信心。企业‘走出去’将是中国外向型经济发展的必然趋势。”

为了助力更多中国企业“走出去”，泰中侨商联合会提供了“一条龙”服务：法律委员会组建一支专业律师团队，提供法律讲解与咨询服务；作为智库的专家委员会提供企业所在行业的投资信息，进行前期风险分析；落地服务部会帮助企业寻找办公场地、进行相关注册并提供会计服务等。

中国开放脚步不停，引资“磁力”强劲，也让更多外资企业看好“中国机遇”。中德科技创新中心创始人唐志红介绍，2024年3月，在她的牵线下，拥有7万家会员的德国联邦中小企业联合会在中国南京设立服务中心。“该中心将充分发挥桥梁纽带作用，服务好在南京的德国中小企业，推动两国经贸技术交流合作，进一步拓展双向投资”。

在近日举办的中德科技创新中心年会上，当地政府部门官员和企业家代表汇聚一堂，畅谈德中合作前景，令唐志红对新一年的工作充满期待。“德国中小企业正在开拓海外市场，寻找研发伙伴。对他们来说，中国是一个充满吸引力的选项。”她说。

“合作共赢之路将越走越宽”

继续加大新产品研发投入力度、扩大与中国企业的合作、关注新兴市场和新一代消费群体、在医疗保健行业加码投资……谈起2025年，俞维佳有很多新想法。

“从2024年已公布的经济数据看，中国经济平稳向好，尤其是一揽子增量政策的推出，为市场注入更多信心。相信2025年，中国市场将有更多机遇、更大活力。”俞维佳说，“当前，中国消费市场出现一些新业态、新变化。比如，文旅热、冰雪游兴起，‘银发经济’方兴未艾。我们将深入研究消费新动态，满足消费新需求。”

新年新气象。展望2025年，广大华商有信心、有干劲。

“身处开放繁荣的中国市场，我们对未来充满期待与信心。打造自有‘可口利’品牌、研发更多特色产品是我们2025年的目标。”傅伯弟说，“现在，我们正在与国内科研机构、高校与医药企业开展合作，研发出融入灵芝、黄精、人参等中国特色药材的药食同源巧克力，积极探索食品产业跨界与国货研发新思路。”

作为东莞市工商联（总商会）副主席，黄盾斌前段时间与一批莞企、台商共同考察了黑龙江省牡丹江市，绥芬河口岸活跃的中俄边境贸易给他留下了深刻印象，也让他有了新想法。

“这些年，我们在广东投资建设了3个高新产业园区及‘南粤侨创基地’，主要深耕数码科技、健康养老、健康医疗等产业，为华侨华人创新创业提供支持。”黄盾斌说，“牡丹江之旅让我看到了口岸贸易新机遇。现在，我们正与相关部门探讨，计划将中俄边境贸易的优势和政策引入我公司产业园，为更多有意向参与中俄经贸合作的粤商和莞商铺路搭台。”

2025年是中泰建交50周年。“新年伊始，一系列活动正在紧锣密鼓地筹划中，相信今年‘中泰一家亲’的情谊将更深厚，经贸往来会更活跃。”邝锦荣说，“目前，泰中侨商联合会正在筹办一个展会，主要展出会员企业尤其是高新技术企业的优质产品，助力‘中国制造’品牌及形象的提升。”

“华侨华人有着融通中外的天然优势。”唐志红说，“今年，我会带领德国中小企业代表团到中国开展‘创新之旅’，重点考察中国数字经济发展情况，寻找投资机会及合作伙伴。目前，已经初步计划了两次考察活动。同时，我也会介绍更多中国企业到德国考察投资。我相信，2025年合作共赢之路将越走越宽。”

(责编：崔译戈、张悦)