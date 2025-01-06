中企承建项目为博茨瓦纳村民带来放心水——

博茨瓦纳博泰蒂供水。

新华社记者 滕军伟摄

“再也不用喝咸水了!”博茨瓦纳博泰蒂地区村民的生活迎来了巨大改变。历时18个月的建设工期，由中国土木工程集团博茨瓦纳有限公司承建的博茨瓦纳博泰蒂供水项目在2023年下半年正式通水，给当地带来了干净的自来水，约3万名村民因此受益。

该地区莫科巴达内村村民特巴洛说，在此之前他们喝水、做饭、洗澡等主要使用当地咸水，“长期用这种咸水对身体不好，可我们没有别的选择。”

博泰蒂位于博茨瓦纳中部，北部离马卡迪卡迪盐沼100多公里，东部紧邻奥拉帕钻石矿，淡水资源缺乏。据博茨瓦纳水务公司工作人员介绍，当地的地下水盐分超标且有异味。由于该地区地域辽阔，村民居住分散，项目投资额大，直到近年供水项目才被提上日程。

博泰蒂供水项目涉及供水主干工程和配套设施建设，包括184公里的供水管线铺设，4个增压泵站的施工，10个高位水箱施工与安装，3个混凝土蓄水池建设，以及一座水处理厂的设计与施工。此外，还包括两座行政办公楼、10套员工公寓以及电力、机械、遥感等配套工程。

据项目执行经理杨伟民介绍，该项目每天的水处理能力目前为4000立方米，可满足3万多人用水需求。自正式投入使用以来，已累计为该地区提供14万立方米的干净自来水。

谈及这个项目，莫科巴达内村村庄发展委员会主席博姆盖尔·简赞不绝口。他说：“中国建筑公司为我们带来了特别好的项目，现在的水太好了，生活方便了很多，村里每个人都很感激。”

在特巴洛家，新安装的水龙头位于院子一角，打开水龙头，清澈的自来水源源不断流出来。“原来的水是咸的，现在是甜的!”他兴奋地说。

杨伟民介绍，该项目的启动和竣工也间接带动了当地经济社会发展。项目最高峰时在当地雇用了约600人，为博茨瓦纳培养了很多技术人才，增加了当地就业。此外，工程需要的建筑材料以及工人的住宿、餐饮等都拉动了当地经济发展。

为这一供水项目工作的司机彼得是当地员工，现在每月工资超过5300普拉（1美元约合13.75普拉）。他说：“中国公司的到来，不但全面改善了我们的生活用水质量，还提高了我们的收入水平。”

（据新华社哈博罗内电 记者滕军伟）

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