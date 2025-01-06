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奥地利总统表示将任命新的看守政府总理

2025年01月06日08:41 | 来源：新华网
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　　新华社维也纳1月5日电（记者于涛 刘昕宇）奥地利总统范德贝伦5日表示，将在一周内任命新的看守政府总理，以接替4日宣布辞职的内哈默。他同时邀请议会第一大党自由党党首基克尔就组建新政府举行会谈。

　　范德贝伦当天在与内哈默会谈后发表讲话说，内哈默向其通报了新政府组阁谈判失败和他本人决定辞去总理职位的情况，并交回组建新政府的授权。范德贝伦责成内哈默继续领导看守政府，直至任命新的看守政府总理，以确保政府运作平稳有序。

　　范德贝伦表示，之前决定跳过基克尔直接授权第二大党人民党党首内哈默组建新政府，是因为当时包括人民党在内的议会其他政党拒绝与自由党联合执政。目前形势已发生变化，人民党内部反对与自由党联合执政的声音明显减弱，组建新政府的“一条新的可能道路已经出现”。范德贝伦说，已与基克尔通电话，并邀请基克尔6日到总统府就组建新政府举行会谈。

　　奥地利人民党联邦执委会当天召开紧急会议，任命人民党秘书长施托克尔为代理党首以接替内哈默。施托克尔在记者会上表示，如果基克尔获得组阁授权并邀请人民党就组建新政府举行会谈，人民党联邦执委会已决定接受邀请。

　　奥地利于2024年9月29日举行国民议会选举，极右翼自由党首次成为议会第一大党，但所获议席未超半数。中右翼人民党位居第二，中左翼社民党排名第三。2024年10月22日，范德贝伦以自由党无法找到联合执政伙伴为由，授权内哈默组建新一届政府。随后，人民党与社民党及新奥地利党展开组阁谈判，寻求组建一个三党联合政府。2025年1月3日，新奥地利党宣布退出组阁谈判。4日，人民党与社民党的两党谈判也最终破裂。内哈默随即宣布将辞去总理职位及人民党党首职务。

(责编：崔译戈、张悦)

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