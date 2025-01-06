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英国德国遭遇强降雪　交通混乱供电中断

2025年01月06日08:40 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦/柏林1月5日电（记者金晶　邰思聪）欧洲地区5日遭遇强降雪和冻雨等恶劣天气，英国、德国出现交通混乱和局部停电。5日正值欧洲圣诞新年假期返程高峰，恶劣天气引发的交通混乱给旅客造成不便。

　　在英国，曼彻斯特机场和利物浦约翰·列侬机场等多个主要机场的跑道一度关闭，北部利兹布拉德福德机场跑道尚未恢复开放，大量航班延误；多条火车线路一度暂停运行。恶劣天气还造成英格兰中部、西南部和威尔士南部等多地断电。

　　据英国气象部门预测，英格兰北部部分地区5日降雪量可能达到30厘米，部分地区气温将降至零下11摄氏度。

　　降雪和冻雨已在德国西南部地区造成大面积交通瘫痪。5日晨间，法兰克福机场已有120余个航班停飞；法兰克福地区铁路长途线路出现严重延误，部分车次取消；道路湿滑在德国引发多起交通事故，在北部下萨克森州，仅布伦瑞克警区8小时内就发生了110多起交通事故。

　　德国气象学家预计，未来几天德国累计降雪量将达到25厘米。降雪后将迎来冻雨，道路湿滑的风险增加。

(责编：崔译戈、张悦)

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