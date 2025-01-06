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以防长：真主党若不撤离黎南部 以将“被迫采取行动”

2025年01月06日08:39 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷1月5日电（记者冯国芮　王卓伦）以色列国防部长伊斯雷尔·卡茨5日表示，如果真主党不从黎巴嫩南部撤出，那么“任何协议都不会存在”，以色列将“被迫采取行动”。

　　卡茨5日在视察以色列国防军北方司令部时说，以色列希望落实并严格执行停火协议，以确保居民能重返家园。但他强调，落实协议的首要条件是，真主党必须完全撤至利塔尼河以北并解除全部武装，黎巴嫩军队必须清除地区武装设施。

　　卡茨表示，如果这一条件得不到满足，“任何协议都不会存在”。届时，以色列将不得不自行采取行动。他说，以军决不会允许任何人对以色列北部和以色列公民形成“新的威胁”

　　黎以停火协议于2024年11月27日生效。此次黎以停火协议以联合国安全理事会第1701号决议为基础，要求以色列军队在同真主党停火的60天内从黎巴嫩撤出；黎巴嫩政府军接管黎南部地区；真主党军事力量必须撤至利塔尼河以北。利塔尼河距黎以之间临时边界“蓝线”约30公里。

(责编：崔译戈、张悦)

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