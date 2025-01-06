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新华时评｜美钢收购案，是美式保护主义再次对盟友出手

2025年01月06日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月5日电　题：美钢收购案，是美式保护主义再次对盟友出手

　　新华社记者许苏培

　　美国白宫日前发表声明说，总统拜登正式阻止日本制铁公司收购美国钢铁公司。美日两家企业发表联合声明抗议，直言此举是“一个政治决定”；日铁表示将对美国政府提起诉讼。美国政府这一决定，是将政治考量凌驾于经济逻辑之上、泛化“国家安全”概念行保护主义之实的又一例证。

　　白宫在声明中说，日铁收购美钢将“使美国最大的钢铁生产商之一置于外国控制之下，给美国国家安全和关键供应链带来风险”。日本明海大学教授小谷哲夫认为，美国政府拿安全风险说事完全是借口。日本无限合同会社首席经济学家田代秀敏表示，此次收购案本质上是日铁基于利益最大化的“经济行为”，而美方的阻挠完全出于“政治考量”。“从历史角度来看，这是美国再一次采取贸易保护措施打压日本。”

　　近年来，美国沉迷于挥舞“关税大棒”，持续升级单边制裁，搞“小院高墙”“脱钩断链”。从“美国优先”的口号到《通胀削减法案》《芯片和科学法案》的签署实施，再到无限泛化的“国家安全”概念……美国把保护主义渗透进更多行业。

　　任何威胁美国霸权地位的企业和国家，都有可能成为美国围猎的对象，即便是盟友也不能幸免。以胁迫手段与日本签订“广场协议”，沉重打击日本经济元气，致使日本进入“失去的三十年”；采取“长臂管辖”等手段“肢解”法国制造业代表性企业阿尔斯通，最终导致其主营电力业务被竞争对手美国通用电气公司收购；对欧盟等多个国家和地区的钢铁和铝产品加征关税；限制荷兰光刻机巨头阿斯麦的自由贸易，将更多外国企业纳入出口管制“实体清单”……此类单边主义和保护主义措施，扰乱全球产业链供应链的正常运转，严重侵害企业的合法权益，破坏国际经贸合作的公平与稳定，毫无美国向别国鼓吹的开放、包容、合作的自由市场精神。

　　今年是世贸组织成立三十周年。美国作为缔约国之一、多边贸易体制的重要创立者，却成了迄今为止最大的“违规者”：世贸组织三分之二的违规由美国引起。因此，美国干脆拒绝执行世贸组织裁决，使世贸组织上诉机构陷入“瘫痪”。美国对于国际法和国际规则“合则用、不合则弃”“达则自由主义，逆则保护主义”，其本质是谋求一己私利。

　　事实上，美国的保护主义措施只会适得其反。作为世界上首家市值突破10亿美元的企业，美国钢铁公司曾被誉为美国钢铁行业的名片，如今却陷入被收购的窘境，这是因为美国政府保护不力吗？恰恰相反，过度保护才是美钢失去市场竞争力的重要原因之一。美国钢铁行业由盛转衰与美国经济“脱实向虚”的发展历程有着深刻的联系，而为了应对海外竞争实施的长期贸易保护政策，导致美国国内钢材价格居高不下，钢厂盈利能力不见改善，让汽车、建筑等下游行业在全球竞争中付出沉重代价。美国彭博社去年刊文指出，过去十年美国采取钢铁保护主义措施，并未阻止美国金属制造业就业岗位流失，还增加了美国经济其他领域成本，降低了行业竞争力。

　　美国在贸易和投资领域扩大并滥用“国家安全”的行为引发寒蝉效应，让全球企业对投资美国心存疑虑、望而却步。日铁与美钢的联合声明表示，美国政府阻止日铁收购美钢，“向所有总部位于美国盟国、考虑在美国进行重大投资的企业发出令人不寒而栗的信息”。美国《纽约时报》指出，美国政府作出阻止交易的决定，背离了美国开放的投资文化，可能对美国经济产生广泛影响。

　　保护主义保护不了竞争力。泛化国家安全概念、滥施保护主义，不会令美国钢铁产业重振雄风，只会令更多产业步其后尘，沦为美式保护主义失败的注脚与警示。

(责编：崔译戈、张悦)

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