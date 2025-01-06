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朔尔茨：马斯克支持德国极右翼政党“令人担忧”

2025年01月06日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社柏林1月5日电（记者邰思聪　李超）近来，美国企业家埃隆·马斯克多次抨击德国总理朔尔茨，发文支持被视为极右翼的德国选择党。朔尔茨4日向德国媒体表示，他不在意马斯克的言语攻击，但认为其支持德国选择党“令人担忧”。

　　过去几周，马斯克通过社交媒体持续抨击德国政客。2024年12月，马格德堡圣诞市场袭击事件发生后，马斯克称朔尔茨应“立即辞职”并进行言语攻击。马斯克还发文公开支持极右翼政党德国选择党，谴责朔尔茨政府在移民、经济和可再生能源方面的政策。有消息称，马斯克预计于1月9日通过社交媒体与德国选择党主席爱丽丝·魏德尔进行视频连线对话。

　　朔尔茨4日对德国媒体说，“我不认为我们应该去讨好马斯克。在德国，事情取决于公民的意愿，而不是美国亿万富翁的言论。”他表示，自己会在面对人身攻击时保持冷静，“比这种人身攻击更令人担忧的是，马斯克支持像德国选择党这样的极右翼政党”。

　　德国副总理哈贝克在接受德国《明镜周刊》采访时表示希望马斯克“不要插手德国民主”，批评马斯克支持德国选择党的相关言论。

(责编：崔译戈、张悦)

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