新华社开罗1月5日电（记者尹炣）萨那消息：也门胡塞武装控制的马西拉电视台5日报道说，胡塞武装当日凌晨使用高超音速弹道导弹袭击以色列海法地区一座发电站，随后美英联军对也门北部萨达省发动3次空袭。

也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚5日在马西拉电视台发表声明说，胡塞武装使用“巴勒斯坦2”型高超音速弹道导弹对以色列海法南部一座发电站发动袭击，并成功命中目标。萨雷亚说，这是对以色列“侵略也门”的回应，胡塞武装将不断发展军事能力，同时继续开展军事行动支持巴勒斯坦加沙人民。

马西拉电视台5日还报道，在胡塞武装袭击以色列数小时后，美英联军对胡塞武装控制的也门北部萨达省发动3次空袭。

以色列军方5日说，拦截了一枚从也门方向发射的导弹，以北部塔勒梅埃拉扎尔地区一度响起警报。

2023年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹袭击红海和阿拉伯海水域目标，要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地带的军事行动。2024年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员伤亡。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

(责编：崔译戈、张悦)