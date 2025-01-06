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美国纽约市开始征收拥堵费

2025年01月06日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社纽约1月5日电  （记者刘亚南）经过多年准备，纽约市曼哈顿岛下城和中城地区5日起开始征收拥堵费，成为美国首个开征拥堵费的区域。

　　纽约大都会运输署5日发布公告说，拥堵费征收办法即日起开始实施，进入曼哈顿岛第60街及以南拥堵减缓区的车辆将会被征收拥堵费。

　　根据征收方案，车辆每日只需在进入拥堵减缓区时缴纳一次拥堵费，即可多次出入该区域。支付金额取决于车辆进入减缓区时是否处于交通高峰时段、车辆种类和拥堵费支付方式等。对于进入、驶离、穿过拥堵减缓区或在其内行驶的纽约市出租车和网约车，则由乘客支付金额较低的拥堵费。

　　此外，低收入群体的车辆可以享受折扣，残疾人或运送残疾人的车辆、应急车辆、公共汽车和特种政府车辆则免征拥堵费。

　　纽约官方此前进行的测算显示，加征拥堵费后，进入中央商务区的车辆数预计会减少10%，区域内车辆行驶总里程数预计减少5%。

　　征收拥堵费预计每年可以为大都会运输署带来10亿美元收入，从而为其高达150亿美元的支出计划提供资金，其中包括老旧地铁和市郊铁路改造等。

　　为减少推行阻力，纽约市拥堵费征收分三个阶段实施。目前拥堵费金额为应征收金额的60%，在2028年初和2031年初将分别升至80%和100%。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月06日 15 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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