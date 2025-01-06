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充分利用海洋资源 助推产业多元化转型

中东国家挖掘蓝色经济潜力（国际视点）

本报记者  管克江
2025年01月06日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　红海旅游项目以特色海岛度假而闻名，拟开发22个度假岛屿。图为其中一个正在开发的岛屿。
　　张鑫磊摄

　　不久前举行的阿布扎比国际游艇展吸引了众多参观者。
　　本报中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

　　近年来，中东国家持续出台政策举措，充分利用海洋资源，努力挖掘蓝色经济增长潜力，助推经济多元化转型，取得积极成效。

　　阿联酋——

　　港口航运蓬勃发展

　　阿联酋拥有强大的港口网络，港口航运已成为该国经济增长的重要引擎。不久前，阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德·本·拉希德在阿布扎比举行的国际游艇展上表示，阿联酋已成为全球航运的主要枢纽之一和重要的海上旅游中心，希望充分利用行业发展机遇，加快促进海洋产业创新发展。由挪威船级社与梅农经济学公司共同发布的《2024年领先海运城市报告》显示，迪拜在全球49个港口城市中名列第十一位，在阿拉伯国家的港口城市中排名第一；阿布扎比从2023年的第三十二位跃升10位，至第二十二位。

　　报告认为，迪拜能在领先海运城市指数中名列前茅，主要得益于五大关键因素：航运中心的地位、海运技术的发展、港口与物流的优化、城市吸引力与竞争力的提升、金融和法律环境的支持。报告指出，通过政策支持和持续投资，阿布扎比对海事人才和企业的吸引力不断增强，并带动了相关产业发展。分析称，迪拜和阿布扎比在《2024年领先海运城市报告》的创业指数排名中并列第一，表明阿联酋在鼓励海洋产业创新创业、简化行政手续、放宽政策规制、允许市场准入等方面采取了有力行动。世界航运理事会的统计显示，全球50个最大的集装箱港口中，有两个位于阿联酋，其中杰贝阿里港为全球第十大港口。阿联酋拥有12个商业海港和多个石油港口，阿联酋的港口占海合会国家集装箱和货物吞吐量的60%左右。根据联合国贸易和发展会议的报告，阿联酋在全球30个干散货船舶和航运速度最快的经济体中排名第四，在船舶和航运绩效指数中排名第六。

　　沙特——

　　红海旅游方兴未艾

　　沙特王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼近日发布了“国家红海可持续战略”，强调沙特将蓝色经济视为多元化经济转型的重要支柱，期待红海地区成为蓝色经济活动的全球典范，并推动沙特成为“蓝色经济研究、发展和创新的领导者”，实现可持续发展。

　　“国家红海可持续战略”为红海地区发展生态旅游、渔业、可持续能源和海水淡化产业规划了蓝图。战略提出，到2030年红海地区被保护区域将从目前的3%扩展到30%，可持续能源占能源系统的比例上升到50%，并大力吸引海洋旅游投资。

　　红海地区覆盖面积18.6万平方公里，有1800公里长的海岸线，并拥有全球第四大珊瑚礁系统。作为地区生态旅游的重要项目，红海旅游项目已初见成效。该项目占地2.8万平方公里，覆盖200多公里的海岸线和90座岛屿。负责项目开发的红海全球公司表示，项目实施前进行了海洋空间规划模拟，从而制定出最佳环境亲和开发方案。项目将只开发其中22个岛屿，建成豪华旅游地，其余的岛屿作为自然保护区。2023年，位于沙漠里的六善沙丘酒店和海岛上的瑞吉酒店率先开放。红海国际机场也已开通国内国际航班。计划到2025年，首批24家酒店将全部对外营业。

　　红海全球公司首席执行官约翰·帕加诺近日在沙特利雅得举行的未来投资倡议大会上表示，该公司至今已为项目投入270亿美元，未来6年计划再投资270亿美元。他表示，再投入的资金将来自股权融资和债务融资。预计到2030年完工时，将建起50个酒店、1000多座住宅和1个国际机场。根据沙特“2030愿景”，到2030年旅游业将占沙特国内生产总值的10%，并创造100万个新的就业机会。约翰·帕加诺说，截至目前，红海旅游项目为沙特创造了7万个新的工作机会。大批沙特企业通过参与项目发展壮大。在总额640亿沙特里亚尔（1美元约合3.76沙特里亚尔）的工程承包款中，有70%的金额流向本地企业。红海旅游项目完成后，预计每年可贡献220亿沙特里亚尔的经济产值。

　　摩洛哥——

　　渔业产品出口强劲

　　每天早上9点开始，摩洛哥西南部渔港达赫拉的水产交易大厅里一片喧闹。空气中弥漫着海味，混杂着在潮湿地板上拖拉货物的声响，鱼贩和买家的讨价还价声此起彼伏。

　　达赫拉是摩洛哥的重要渔港。在摩洛哥，渔业是数百万人赖以生存的生计。沿着1700多公里长的海岸线，众多城镇因渔而兴。摩洛哥西部和北部分别临大西洋和地中海，海域面积约120万平方公里，是世界上渔业资源最丰富的海域之一。目前，摩洛哥是非洲最大的产鱼国、世界最大的沙丁鱼出口国。摩洛哥海洋渔业国务秘书扎克亚·德里乌什近日宣布，2023年摩洛哥渔业产品出口额达到310亿摩洛哥迪拉姆（1美元约合10摩洛哥迪拉姆），总计84.7万吨。渔业产品出口占全国出口总值的7%、农产品出口的39%。

　　得益于2009年摩洛哥宣布的“国家渔业发展战略”，渔业在摩洛哥取得长足发展，为确保食品安全和长期可持续发展提供支撑。摩洛哥现拥有500多家渔业相关企业，其中多数集中在冷冻和罐装行业。2023年，摩洛哥的渔业部门吸引投资9.3亿摩洛哥迪拉姆，并创造了12.6万个直接就业机会。摩洛哥政府表示，需要进一步加强公私部门合作，完善渔业基础设施，促进渔业生产、出口和投资，激发蓝色经济活力。

　　（本报迪拜1月5日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年01月06日 15 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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