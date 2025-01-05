新华社东京1月5日电（记者刘春燕 欧阳迪娜）日本共同社4日晚报道，就美国总统拜登阻止日本制铁公司收购美国钢铁公司一事，日本政府计划支持日铁起诉美国政府。

报道说，尽管日美关系可能发生动摇，日本政府仍计划支持日铁对美国政府提起诉讼。报道援引日本政府相关人士的话说：“在没有正当理由的情况下，美国政府不应该做出政治判断。日本政府和经济界对此看法一致。”

美国白宫3日发表声明说，拜登正式阻止日铁收购美钢。拜登在声明中说，日铁收购美钢将“使美国最大的钢铁生产商之一置于外国控制之下，给美国国家安全和关键供应链带来风险”。

日本经济产业大臣武藤容治3日深夜表示，美方此举令人遗憾，美国“以国家安全保障方面的担忧”为由做出这样的决定，令人难以理解。日本产业界担忧声音高涨，日本政府将严肃对待。

日铁4日在官网发布与美钢的联合声明说，他们对拜登阻止日铁收购美钢感到失望，将采取一切措施保护自身合法权利。

日本自民党选举对策委员长木原诚二5日在一档电视节目中对拜登下令阻止日铁收购美钢表示“非常遗憾”。他强调，日本政府应该把“该说的话说出来”。

2023年12月，日铁宣布计划以149亿美元收购美钢。主管外资审查的美国外国投资委员会表示，担忧相关交易会导致美国钢铁产量下降，对“国家安全”构成威胁。日铁和美钢认为，美国外国投资委员会的所谓担忧缺乏依据。

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