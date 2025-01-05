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共话中国经济新机遇｜专访：“中国是宝马的第二个家”——访德国宝马集团董事长齐普策

2025年01月05日14:11 | 来源：新华网
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新华社柏林1月5日电 专访：“中国是宝马的第二个家”——访德国宝马集团董事长齐普策

新华社记者车云龙

德国宝马集团董事长奥利弗·齐普策日前接受新华社记者专访时表示，宝马已扎根中国市场30年，中国如今不仅是宝马在全球的最大市场，还是其德国总部以外最大的研发中心和生产基地，对宝马“极为重要”。

2024年是宝马集团进入中国市场30周年。齐普策说，集团如今在华拥有约2.8万名员工，与近500家本地供应商密切合作，并为长期增长持续大量投资，期待与中国经济共同发展。

“中国是宝马的第二个家。”他说，回望过去30年，宝马对中国市场有更深刻理解，并通过本地化研发生产，推出符合中国消费者需求的产品。“这既是我们满足中国市场高期望的方式，也是在这里取得成功的重要诀窍。”

齐普策表示，中国已成为全球技术和创新中心，“要预见世界未来发展趋势，就必须关注中国正在发生的变化”。为此，宝马集团在中国设立了德国以外最大的研发中心，在北京、上海、沈阳和南京设立了创新基地，覆盖汽车研发、数字服务、软件系统和自动驾驶等关键技术领域。

2024年4月，宝马集团宣布在华追加投资200亿元人民币，用于沈阳生产基地的大规模升级和技术创新。齐普策说，在华增资彰显宝马长期深耕中国市场的决心，以及对中国经济发展前景的信心。

齐普策同时表示，过去30年间，中国已发展成为全球最具竞争力的市场之一。在这一市场，众多电动车企呈现出百花齐放的局面。未来，宝马将进一步在中国推进新能源汽车发展，“为在华下一个30年而努力”。

“我非常欣赏中国汽车产业的电气化进程，它立足现实，注重实际效果，而非拘泥于教条主义。”齐普策说，中国的新能源汽车战略涵盖纯电动、插电混动和燃料电池等多种技术路线，这种灵活务实的方式，是推动市场接受电气化最有前景、最有效的路径。

2024年前三季度，宝马纯电动汽车在中国市场销量同比增长近10%，同时公司实现在华累计销售40万辆新能源汽车的里程碑。齐普策表示，2026年，宝马将开始在华生产其即将推出的“新世代”电动车型。

谈及中欧汽车领域合作，齐普策指出，互利共赢的伙伴关系在各个层面都至关重要。对于气候变化等挑战，跨国、跨区域合作蕴藏着巨大潜力，而宝马与中国伙伴的合作就是很好的例子。

他说，宝马与宁德时代等企业合作研发电动车电池，还与清华大学等高校共同探索人工智能、固态电池等前沿技术，期待未来在更多领域达成富有前景的合作。

针对欧盟对从中国进口的电动汽车加征关税的做法，齐普策重申了其反对立场。“自由贸易始终是、也将永远是我们的指导原则。”他强调，额外关税不仅损害跨国企业的商业模式，还将限制欧洲市场的电动车供应，从而减缓欧盟脱碳进程。“没有人希望看到一场贸易冲突，因为这对任何一方都没有益处。”

(责编：王禹蘅、贾文婷)

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