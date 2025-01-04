新华社北京1月4日电 心相近｜“我们倍感荣幸与温暖”——习近平主席和夫人彭丽媛回赠新年贺卡让美国青少年和友好人士深受鼓舞

新华社记者吴晓凌 孙浩 乔继红

1月1日，国家主席习近平和夫人彭丽媛向美国华盛顿州中学师生代表回赠新年贺卡，致以新年祝福，希望中美两国青少年“加强交流互动，增进相互了解，传承传统友谊，为推动中美关系发展、促进世界和平贡献力量”。

面向未来的寄语，亲切温暖的鼓励，再一次跨越大洋引发热烈反响，为和平与友谊凝聚起广泛共识。

“我们倍感荣幸与温暖。”“我愿意成为美中友谊的传承者。”“我期盼同在中国结交的好朋友早日重逢。”从寄送贺卡的美国师生到多年从事对华交流合作的美国“老朋友”，他们在接受新华社记者采访时纷纷表示，将尽己所能，为促进中美友好继续贡献力量。

促进友好的桥梁

习近平主席和夫人彭丽媛在贺卡中鼓励中美两国青少年继续积极参与“未来5年邀请5万名美国青少年来华交流学习”倡议。从农历龙年新春到2025年元旦，习近平主席夫妇两度向来自华盛顿州的师生代表回赠贺卡，都谈到这个共同的主题——“5年5万”倡议。

此前，美国华盛顿州美中青少年学生交流协会和林肯中学、体育场中学曾参加“5年5万”倡议访华的师生代表向习近平主席夫妇和全中国人民致新年贺卡。“喜迎新年，和平万岁，中美友谊长存！”贺卡上写满了百余个签名，一些签名旁还画着爱心、笑脸。

华盛顿州美中青少年学生交流协会共同主席周树琪说，当地友好人士和青少年连续两年收到习近平主席夫妇回赠的贺卡，彰显习近平主席对两国青少年交流的高度关注与支持，一封封跨洋而来的贺卡、信函是“两国友谊的象征”和“连接青少年的桥梁”，“给予我们前进的动力”。

据周树琪介绍，包括林肯中学在内，2025年面向更多学校的访华计划正在稳步推进，从人文到科技、环保领域，交流内容越来越多元化，对美国青少年很有吸引力。

体育场中学校长香农·马歇尔对记者说，收到习近平主席夫妇的新年祝福“真是一件美好的事情”。就在参与寄送贺卡前，她同2024年访华的学生们聚在一起，听孩子们回忆在中国的见闻，聊起同中国朋友一直保持着联系。“中国之行内容丰富，意义重大，美中学生之间建立起持久的友谊。”她期待着2025年能组织更多学生亲身感知中国。

林肯中学、体育场中学过去一年间组织多批学生访华交流。孩子们登上古老的长城、也走进现代的“鸟巢”，用毛笔写汉字，也一起演奏摇滚乐，真切感受中国人民的热情与友好，也结交了许多中国朋友。

参与寄送贺卡的林肯中学学生布赖恩·苏伊说，收到习近平主席夫妇回赠贺卡让他十分激动，令他重温起在中国访问时感受到的热情和友好。如果有机会重访中国，他想再次见到中国朋友。“我愿意成为美中友谊的传承者，我相信美中年轻一代加强联系会让世界变得更加美好。”

体育场中学学生露西·阿塞诺说，很荣幸能参与寄送贺卡。“我想通过贺卡表达的是，和平与友谊可以通过人们的共同努力实现”，这正是她中国之行的所思所感。“我在中国遇到的每个人都很友善、可爱，我永远不会忘记这段经历。一位中国朋友告诉我，‘我们在相处中逐渐意识到彼此并无不同’。我想这是对友谊最好的诠释。”

“为增进中美两国人民特别是青年间的友谊添砖加瓦”“与中国青少年交心交友、互学互鉴”“培养既了解中国也熟知美国的青年使者，为促进中美友好搭建更多桥梁”……过去一年间，习近平主席多次通过书信、贺卡寄语美国青少年和各界友好人士，鼓舞了许许多多年轻的心。

如今，“5年5万”倡议的年度规划已超额完成：一年来，1.4万名美国青少年赴华交流学习，打开了感知和了解中国的一扇扇窗户，搭建起两国年轻人相知相亲的一个个平台。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩告诉记者，与美国人民的会见交流、书信往来体现了习近平主席对人民友好往来的一贯重视。“在发展国与国之间关系时，习近平主席强调人民与人民之间关系的重要性。”

跨越时空的友谊

从面对面交流到书信往来，习近平主席多年来同林肯中学师生保持着温暖互动。1993年，时任福州市委书记的习近平同志曾到访林肯中学。2015年9月，习近平主席应邀访美时再次来到林肯中学，鼓励孩子们多到中国走走看看。

此次参与寄送贺卡的多位师生代表是这段友谊佳话的亲历者、传承者。

2015年，在林肯中学礼堂，习近平主席和夫人彭丽媛共同欣赏了林肯中学合唱团学生和福州教育学院附中学生的合唱表演。

当时的亲历者、学校音乐老师琳恩·艾森豪威尔2024年三次带领学生访华。“学书法、合唱、练太极拳，学生们与中国朋友沉浸在人文交流中，真是一件乐事，这些记忆值得永远珍藏。我鼓励他们讲述跨洋友谊的故事，友谊正是通过共同经历而成长。”

让她感触最深的是，2024年9月24日，同2015年林肯中学的演出时隔9年，彭丽媛教授在北京市第八中学出席“中美友好 青春同行”中美青少年文体联谊活动，同美国师生们亲切交流，鼓励“中美两国青少年相知、相交，为中美关系注入正能量”。活动最后，中美青少年齐声合唱中文和英文歌曲。

忆及这些难忘瞬间，艾森豪威尔感慨道：“我们应该携手努力为下一代留下一个更美好的世界，这是我们团结在一起的意义。”

美国学生庄棨宁是2015年参与演出的合唱团成员之一，也参加了2024年9月的联谊活动。2024年，从早春到金秋，在北京大学留学的他参与接待了多批访华交流的美国师生。

“习近平主席2015年在林肯中学鼓励我们‘读万卷书，还要行万里路’，激发了我到中国求学深造的梦想。”庄棨宁说，他欣喜地看到越来越多的美国青少年飞越太平洋，前来感知“魅力无限的中国”，这种交流合作“对于构建更加和谐稳定的国际关系具有宝贵价值”。

美国艾奥瓦州友好委员会董事会成员卢卡·贝隆很高兴得知，习近平主席夫妇在回赠华盛顿州师生的贺卡中欢迎更多青少年参与“5年5万”倡议。他说，艾奥瓦州过去一年积极响应倡议，“这让美国年轻人有机会到访中国，探索共同的兴趣，了解文化的相通和差异，继续发展彼此之间的友谊”。

贝隆说，2025年是习近平主席首次赴美访问、同艾奥瓦州人民结缘40周年。“我想告诉年轻人，习近平主席1985年之行种下的种子，已经成长为美中友好的大树，友谊和合作对美中两国人民意义重大。”

同样来自艾奥瓦州的友好人士盖瑞·德沃切克告诉记者，新年贺卡再次彰显习近平主席对美中民间交流、人民友好的一贯重视。“我深刻认同习近平主席的观点，中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。传承友谊的最好方式就是让下一代通过这样的交流建立新的友谊纽带。”

“习近平主席提出的‘5年5万’倡议正是我们需要的，将对美中两国人民之间的关系产生深远影响。”美国“鼓岭之友”召集人穆言灵告诉记者，来自美国多地的青少年参与“5年5万”倡议，探访包括鼓岭在内的中国各地，同中国青少年交流互动，这很有意义。“交流是信任的基础，信任对友谊至关重要。”

维护和平的力量

2025年是中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利80周年。美国华盛顿州中学师生代表在贺卡中致敬历史：“纪念抗战胜利80周年，纪念世界反法西斯战争胜利80周年。”习近平主席夫妇在回赠贺卡中说，第二次世界大战期间，中美共同为和平和正义而战，两国人民的友谊经受了血与火的考验，历久弥新。

华盛顿州美中青少年学生交流协会创会会长庄汉杰告诉记者：“我们在贺卡上写下‘和平万岁’和‘友谊长存’，希望向两国青少年传递维护世界和平的意义和对未来和平的憧憬，鼓励他们传承这份珍贵的友谊。”

庄汉杰说，习近平主席夫妇在回赠贺卡中强调中美在二战期间合作的历史，具有启示意义。“理解历史、铭记历史对年轻一代具有深远影响。即便双方存在分歧，也可以通过对话与合作实现和平共处，共同维护世界和平稳定。”

参与寄送贺卡的林肯中学学生威廉·费拉盖正是在中国之行中萌生对历史的浓厚兴趣。他曾听“飞虎队”老兵亲自讲述二战期间中国村民冒着巨大风险营救美国军人的故事。“我们的世界现在和未来都不需要战争，我希望美中两个大国之间只有和平与友谊。”

“很受鼓舞！”听到跨洋贺卡的新闻时，美中航空遗产基金会主席杰弗里·格林正在成都为组织新一批美国青少年参与“5年5万”倡议而联络奔走。格林告诉记者，习近平主席多次讲述“飞虎队”的故事，强调学习历史、传承“飞虎队精神”，他对此深感认同。

正是在习近平主席鼓励下，该基金会2024年积极推动“飞虎队友谊学校和青少年领袖计划”。目前已有60多所中国中学和大学、20多所美国中学和大学参与其中。一年来，基金会第一次组织美国青少年访华，来自美国11个州的学生到访北京、云南等地，亲身感知中国。2025年，访华交流规模预计还将继续扩大。

“我感到非常自豪。”格林说，“要让美国青少年自己了解中国，而不是仅仅依靠美国的电视、网络。他们逐渐理解了80年前美中合作的重要性，也领悟到未来美中人民之间存在着巨大的合作机会。”

(责编：岳弘彬、牛镛)