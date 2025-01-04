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综述｜日本多方批评美国政治化日铁收购美钢案影响恶劣

2025年01月04日16:13 | 来源：新华社
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美国白宫3日发表声明说，美国总统拜登正式阻止日本制铁公司收购美国钢铁公司。对此，日本多方指出，日铁收购美钢案被美国政治化，拜登政府将政治考量凌驾于经济逻辑之上，将给美国钢铁产业招致恶果，并将产生广泛不利影响。

2023年12月，日铁宣布计划以149亿美元收购美钢。美钢于2024年4月召集临时股东大会通过了日铁的收购方案。但收购案遭美国钢铁工人联合会及民主、共和两党强烈反对。主管外资审查的美国外国投资委员会以“国家安全”为由，对收购案审查数月。

美国外国投资委员会此前表示，美钢被收购后产能或将下降，从而给美国带来安全风险。为此，日铁曾向美国政府提交补充建议书，承诺10年之内不会削减美钢产能，如果未来出现产能下降的可能性，美国政府可以行使否决权。

在拜登做出阻止收购案的决定后，日铁4日在官网发布与美钢的联合声明指出，拜登的决定是出于政治考虑，日铁和美钢对此感到失望，将采取一切措施保护自身合法权利。

日本经济产业大臣武藤容治对美国政府阻止收购案表示遗憾。他说，美国“以国家安全保障方面的担忧”为由做出这样的决定，令人难以理解。日本产业界担忧声音高涨，日本政府将严肃对待。

《日本经济新闻》报道称，美国总统下令阻止日本企业的收购案尚属首次。日本时事社报道说，以“安全忧虑”为由阻止盟友国家公司进行收购实属罕见，将对日美关系及日本企业对美投资产生负面影响。

日本明海大学教授小谷哲夫认为，日本是美国的盟友，美国政府拿安全风险说事完全是借口。拜登阻止收购案是着眼于中期选举和下届总统选举。在拯救美钢和保全民主党前途之间，拜登最终决定将民主党利益置于优先地位。

索尼金融集团高级经济学家渡边浩志认为，美国政府阻止收购案或将迫使日铁重新考虑经营战略，而美钢将在无法改善生产效率的情况下加速衰落。与此同时，美国钢铁业可能会失去大量就业机会，外国公司投资美国时也将变得更加谨慎。

日本丸红经济研究所所长今村卓说，当前美国钢铁需求旺盛，拜登宣布阻止收购后，如果美钢决定关闭高炉，美国政府和美国钢铁工人联合会都无法阻挡，美钢产能下降及美国钢铁产业衰落将不可避免。

美钢首席执行官戴维·伯里特2024年9月曾表示，如果收购交易失败，美钢可能关闭位于宾夕法尼亚州匹兹堡的总部和工厂，恐危及数千个工作岗位，还可能将总部迁出美国。

日本目白大学经营学部副教授高辻成彦认为，仅靠日铁一家企业的努力很难推翻美国政府的决定。日本政府接下来如何对美国政府施压将是各方关注的重点。

据日本共同社报道，日铁和日本政府相关人士仍对下任美国总统特朗普抱有期待。有分析人士认为，与拜登相比，特朗普更有谈判余地。不过，即使特朗普修改拜登的决定，他也可能会要求日本在其他领域让步。

(责编：艾雯、张悦)

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